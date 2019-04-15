Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе

Новости шоу бизнеса: Сергей Притула развелся с первой женой Юлией много лет назад, но поклонников по-прежнему интересует, почему же пара распалась.

Украинский телеведущий Сергей Притула объяснил, какими были причины развода с первой женой.

Не раз говорили о том, что телеведущий пожертвовал отношениями с первой супругой, чтобы сыграть свадьбу с новой возлюбленной Екатериной, однако в программе Зірковий шлях на телеканале Украина Притула раскрыл правду.

"К сожалению, по ряду обстоятельств и из-за моего неумения правильно выдерживать баланс между затратами времени, внимание на семью и на работу, я не смог уберечь свой брак. С другой стороны я рад, что с бывшей женой мы остались в максимально хороших отношениях, – рассказал Притула. – Дмитрий мне когда-то сказал, что когда я был маленьким, вы ссорились и делали меня несчастным. А сейчас вы с мамой не живете вместе, у мамы есть Боря, и они счастливы, у тебя есть Катя и вы счастливы. А у меня есть вы четверо и я с вами счастлив".

Напомним, Популярные украинские телеведущие Сергей Притула и Оля Фреймут долгое время работали вместе. В 2010 году они вместе с Александром Педаном были ведущими утреннего шоу Підйом на Новом канале. Из звездный состав полюбился публике, пожалуй, больше других. Также Оля и Сергей были ведущими шоу Хто зверху?, где Притула представлял мужскую команду, а Фреймут - женскую. Судил их неизменный компаньон - Педан. Однако в последнее время публика заметила, что некогда закадычные друзья Оля и Сергей больше не общаются.