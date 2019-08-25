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Кравчук: Украина сможет преодолеть все сложности

Кравчук: Украина сможет преодолеть все сложности
05:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Леонид Кравчук: Несмотря на заявления Путина, что Украина это "случайное государство", страна сможет преодолеть бедность и войну.

Украина сможет преодолеть бедность и войну, вопреки "рагульським разговорам" и заявлениям президента России Владимира Путина, что это "случайное государство". 

Об этом сказал в интервью «Обозревателю» первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя 28-ю годовщину независимости Украины. При этом он отметил, что видит ближайшее будущее Украины "очень сложным". "Экономический кризис – системный, политический – системный, война на Донбассе, аннексированный Крым... Украина стала самой бедной страной Европы, коррупция пронизала все слои политической власти и не только. Дополнительно к этому – незащищенность человека, потеря веры в будущее", – перечислил первый президент.

"Становится очень сложно ответить на вопрос, воспринимают ли душой и разумом по-настоящему люди независимость Украины. Мой ответ отрицательный – не все воспринимают. Я даже могу сказать – немало тех, кто не считает для себя 24 августа, День независимости, национальным праздником", – добавил он.

При этом Кравчук выразил уверенность, что эти проблемы будут преодолены.

"Украина все-таки живет 28 лет – вопреки всем рагульським разговорам, что она не выдержит... что это случайное государство, как заявил президент России Путин. Живет Украина, строится, хотя могла бы жить лучше и строиться лучше", – подчеркнул он.

Трамп: США будут работать с властью и народом Украины ради продвижения реформ

Бывший глава государства выразил уверенность, что следующий День независимости "мы будем отмечать в более оптимистическом состоянии".

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Леонид Кравчук, Украина, Россия, РФ, Владимир Путин.
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