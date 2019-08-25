Именины (День Ангела) Федора: значение имени и поздравления

Новости Украины:В переводе с древнегреческого "Божий дар", "дарованный Богом".

Федор замкнут в себе, постоянно молчит и никому не верит. Если попытаться начать с ним разговор, то через определенное время становится понятно, что вести беседу с этим человеком невозможно, он молчит и практически не слушает, уверен в том, что только его точка зрения правильна. В школе учится хорошо, но никогда не помогает своим сверстникам, предпочитает пожинать плоды своих стараний самостоятельно. У Федора мало или вообще нет друзей. Когда он устраивается на работу, он становится ценным работником, на хорошем счету у начальства. Но с коллективом не ладит из-за некоторой своей замкнутости и отрешенности. Но это обстоятельство нисколько его не смущает и не мешает добиваться успехов в карьере.

К жене Федор относится хорошо. В семье отсутствуют конфликты. Несмотря на свой спокойный характер, он умеет преодолевать жизненные трудности и защитить свою семью, когда это необходимо. В своей жене уверен, так как перед браком долго к ней присматривался и проверял различными способами.

Поздравление

Федор - значит божий дар.

И в руках его пожар.

Ловко спорятся дела.

Все он может, без труда.

А хозяйственный какой!

Нужен, срочно, всем такой.

Пусть успех во всем прибудет

И достаток не забудет.

* * *

Дорогой мой Федя, поздравляю!

В этот день хочу тебе я пожелать,

Чтоб любовь по жизни окружала,

Чтобы сердцу не пришлось скучать.

Пусть успехи яркою волною

Накрывают все заботы и дела.

Будет счастье пусть всегда с тобою,

Согревают блики нежного добра.

Наш Федор уважаемый,

Ты друг наш дорогой,

Спешим тебя поздравить мы

Сегодня в праздник твой!

Мы пожелаем от души

Тебе счастливых дней,

Ты с каждым мигом становись

Немножечко мудрей.

* * *

Федор, с днем рожденья!

Счастья и веселья,

Радостных улыбок,

Минимум ошибок,

Заезжай на огонек,

Тут готовый поздравок -

Поздравляем, поздравляем,

И всего тебе желаем,

И здоровья, и добра,

И домашнего тепла,

С праздником, дружище,

Ты один на тыщу!

Федор - чудный, добрый парень

Отмечает праздник свой,

Будь отважен и брутален,

С чистой, искренней душой.

Чтобы радость не кончалась,

Был счастливым каждый день,

И все лучшее случалось

В твоей будущей судьбе!

* * *

Поздравляем тебя, Федор,

Будь активен, свеж и бодр,

Пускай жизнь бьет, как родник,

Дарит радость каждый миг!

Федя, рады пожелать

Ни за что не унывать,

Позитивом заряжаться,

Шире, краше улыбаться!

Федор, ты красивый, мудрый, очень славный,

Неординарный ты такой,

Всегда придешь ко всем на помощь,

Располагаешь светлой ты душой.

И в день такой особый я желаю,

Достатка, благодати и добра,

Тебя я на удачу заклинаю,

И пусть исполнится твоя мечта!

* * *

Кто это в машине едет,

Ах, да это же наш Федя.

Заходи, напоим чаем,

И расскажем, как скучаем.

За твоей веселой шуткой,

И какой-то новой "уткой".

За добром твоим и смехом,

Хорошо, что ты приехал.