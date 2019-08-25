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Именины (День Ангела) Федора: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Федора: значение имени и поздравления
08:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В переводе с древнегреческого "Божий дар", "дарованный Богом".

Федор замкнут в себе, постоянно молчит и никому не верит. Если попытаться начать с ним разговор, то через определенное время становится понятно, что вести беседу с этим человеком невозможно, он молчит и практически не слушает, уверен в том, что только его точка зрения правильна. В школе учится хорошо, но никогда не помогает своим сверстникам, предпочитает пожинать плоды своих стараний самостоятельно. У Федора мало или вообще нет друзей. Когда он устраивается на работу, он становится ценным работником, на хорошем счету у начальства. Но с коллективом не ладит из-за некоторой своей замкнутости и отрешенности. Но это обстоятельство нисколько его не смущает и не мешает добиваться успехов в карьере.

К жене Федор относится хорошо. В семье отсутствуют конфликты. Несмотря на свой спокойный характер, он умеет преодолевать жизненные трудности и защитить свою семью, когда это необходимо. В своей жене уверен, так как перед браком долго к ней присматривался и проверял различными способами.

Поздравление

Федор - значит божий дар.

И в руках его пожар.

Ловко спорятся дела.

Все он может, без труда.

 

А хозяйственный какой!

Нужен, срочно, всем такой.

Пусть успех во всем прибудет

И достаток не забудет.

* * *

Дорогой мой Федя, поздравляю!

В этот день хочу тебе я пожелать,

Чтоб любовь по жизни окружала,

Чтобы сердцу не пришлось скучать.

 

Пусть успехи яркою волною

Накрывают все заботы и дела.

Будет счастье пусть всегда с тобою,

Согревают блики нежного добра.

Наш Федор уважаемый,

Ты друг наш дорогой,

Спешим тебя поздравить мы

Сегодня в праздник твой!

 

Мы пожелаем от души

Тебе счастливых дней,

Ты с каждым мигом становись

Немножечко мудрей.

* * *

Федор, с днем рожденья!

Счастья и веселья,

Радостных улыбок,

Минимум ошибок,

Заезжай на огонек,

Тут готовый поздравок -

Поздравляем, поздравляем,

И всего тебе желаем,

И здоровья, и добра,

И домашнего тепла,

С праздником, дружище,

Ты один на тыщу!

Федор - чудный, добрый парень

Отмечает праздник свой,

Будь отважен и брутален,

С чистой, искренней душой.

 

Чтобы радость не кончалась,

Был счастливым каждый день,

И все лучшее случалось

В твоей будущей судьбе!

* * *

Поздравляем тебя, Федор,

Будь активен, свеж и бодр,

Пускай жизнь бьет, как родник,

Дарит радость каждый миг!

 

Федя, рады пожелать

Ни за что не унывать,

Позитивом заряжаться,

Шире, краше улыбаться!

Красивые поздравления в стихах на день рождения 25 августа, открытки

Федор, ты красивый, мудрый, очень славный,

Неординарный ты такой,

Всегда придешь ко всем на помощь,

Располагаешь светлой ты душой.

 

И в день такой особый я желаю,

Достатка, благодати и добра,

Тебя я на удачу заклинаю,

И пусть исполнится твоя мечта!

* * *

Кто это в машине едет,

Ах, да это же наш Федя.

Заходи, напоим чаем,

И расскажем, как скучаем.

 

За твоей веселой шуткой,

И какой-то новой "уткой".

За добром твоим и смехом,

Хорошо, что ты приехал.

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