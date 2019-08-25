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День шахтера: Зеленский поздравил горняков с профессиональным праздником
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День шахтера: Зеленский поздравил горняков с профессиональным праздником

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День шахтера: Зеленский поздравил горняков с профессиональным праздником
10:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В своем поздравлении Владимир Зеленский отметил труд и профессионализм украинским шахтеров.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественных энергоносителях и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом", - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины в воскресенье.

Зеленский отметил, что сегодня перед украинскими горняками появляются новые вызовы и стоят ответственные задачи.

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"Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан", - подытожил президент Украины.

По случаю Дня шахтера президент отметил работу украинских шахтеров государственными наградами. 

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Украина, Праздник, День шахтера, Владимир Зеленский.
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