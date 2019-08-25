В Одессе прошел публичный диктант по украинскому языку

Новости Украины:В Одессе провели массовый публичный диктант по украинскому языку.

В Одессе около 300 человек приняли участие в публичном диктанте по украинскому языку, который прошел в городе в рамках Вышиванкового фестиваля.

Мероприятие состоялось вечером 25 августа на Приморском бульваре – возле памятника Дюку де Ришелье, где специально установили столы и стулья. За каждым столом сидели по два человека.

Всего для участия в диктанте зарегистрировались 293 человека в возрасте от 9 лет до 84 лет. Среди них были люди разных профессий, в частности, юристы, бухгалтеры, музыканты, переводчики, журналисты, инженеры, а также – пенсионеры и учащиеся.

Специальным гостем, который зачитывал диктант, стал писатель Любко Дереш. Для написания был выбран текст под названием «Какими нам быть». Результаты диктанта будут известны завтра. 23 августа в Одессе стартовал Вышиванковый фестиваль.