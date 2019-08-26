Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом

Новости Украины:Леонид Кравчук: Сейчас я чувствую какую-то угрозу и ложусь спать с пистолетом.

Первый Президент Леонид Кравчук не чувствует себя в безопасности, поэтому ложится спать с пистолетом.

Об этом он рассказал на телеканале NewsOne.

"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает" – сказал Кравчук.

Напоминаем, Кравчук объяснил, какая смысловая ошибка содержится в каноничной версии украинского гимна авторства Павла Чубинского.