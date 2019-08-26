Приметы и обряды на 26 августа - день Тихона Задонского

Новости Украины:26 августа православные христиане почитают память святого Тихона.

А этот день почитают память Тихона Задонского (Тимофея Савельевича Соколова), который был широко известен как богослов и церковный деятель, живший в XVIII в.

Тихон считается самым крупным православным просветителем своего времени. Он многое сделал для того чтобы организовать и улучшить систему церковного образования. Часто на духовные должности он возводил только достойных людей, прививая им правильные понятия и представления о том, как необходимо жить.

Также Тимофей занимался обустройством храмов, а современники его говорили, что Тихон способен был оказывать влияние на жизнь общества. В старости, оставив церковную службу, Тихон также написал несколько книг, которые считаются значимыми духовными произведениями того времени. Канонизирован Тихон был в 1861 году, чему способствовали многочисленные чудеса, совершаемые около гроба.

В народе Тихона считали помощником в избавлении от уныния и грусти, молились ему об успокоении духа. Также 26 августа принято было обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". Поэтому праздник соединил в своем названии имя святого и название иконы.

В этот день прибирались в сараях и погребах - все должно быть готово к хранению нового урожая.

Кроме того, 26 августа отмечается день перенесения мощей максима Исповедника.

Что нельзя делать 26 августа, в праздник Тихона Страстного:

Работать на земле. Работа в поле, огороде, саду запрещена. Считается, что все виды работ пойдут не на пользу овощам, зерновым культурам и другим растениям. К тому же, согласно поверьям, это может принести серьезные проблемы со здоровьем хозяевам.

Обманывать. Сегодня особенно грешно говорить неправду, скрывать что-то или клеветать. Безусловно, этот запрет действует в любой день, но, как считают верующие, врать в день Тихона чревато особенно неприятными последствиями.

Завидовать. В этот день, как в принципе и в другие дни, не стоит завидовать. Хотя в здоровой белой зависти нет ничего плохого, если она тебя мотивирует и заставляет добиваться новых вершин в карьере, досуге, семье и жизни в целом. Но если зависть для тебя только лишний повод погрустить или облить желчью окружающих, сумевших добиться чего-то большего, то от этого чувства нужно избавляться. Постарайся научиться радоваться успехам других, а если люди специально провоцируют тебя постоянным хвастовством, то просто прекрати общение.

Народные приметы на 26 августа: