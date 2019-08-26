Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
Меркель и Трюдо заявили о важности проведения реформ в Украине
Меркель и Трюдо заявили о важности проведения реформ в Украине
Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
Приметы и обряды на 26 августа - день Тихона Задонского
Приметы и обряды на 26 августа - день Тихона Задонского

Приметы и обряды на 26 августа - день Тихона Задонского

Смотрите фото (3)
Приметы и обряды на 26 августа - день Тихона Задонского
08:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:26 августа православные христиане почитают память святого Тихона.

А этот день почитают память Тихона Задонского (Тимофея Савельевича Соколова), который был широко известен как богослов и церковный деятель, живший в XVIII в.

Тихон считается самым крупным православным просветителем своего времени. Он многое сделал для того чтобы организовать и улучшить систему церковного образования. Часто на духовные должности он возводил только достойных людей, прививая им правильные понятия и представления о том, как необходимо жить.

Также Тимофей занимался обустройством храмов, а современники его говорили, что Тихон способен был оказывать влияние на жизнь общества. В старости, оставив церковную службу, Тихон также написал несколько книг, которые считаются значимыми духовными произведениями того времени. Канонизирован Тихон был в 1861 году, чему способствовали многочисленные чудеса, совершаемые около гроба.

В народе Тихона считали помощником в избавлении от уныния и грусти, молились ему об успокоении духа. Также 26 августа принято было обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". Поэтому праздник соединил в своем названии имя святого и название иконы.

В этот день прибирались в сараях и погребах - все должно быть готово к хранению нового урожая.

Кроме того, 26 августа отмечается день перенесения мощей максима Исповедника.

Что нельзя делать 26 августа, в праздник Тихона Страстного:

Работать на земле. Работа в поле, огороде, саду запрещена. Считается, что все виды работ пойдут не на пользу овощам, зерновым культурам и другим растениям. К тому же, согласно поверьям, это может принести серьезные проблемы со здоровьем хозяевам.

Обманывать. Сегодня особенно грешно говорить неправду, скрывать что-то или клеветать. Безусловно, этот запрет действует в любой день, но, как считают верующие, врать в день Тихона чревато особенно неприятными последствиями.

Завидовать. В этот день, как в принципе и в другие дни, не стоит завидовать. Хотя в здоровой белой зависти нет ничего плохого, если она тебя мотивирует и заставляет добиваться новых вершин в карьере, досуге, семье и жизни в целом. Но если зависть для тебя только лишний повод погрустить или облить желчью окружающих, сумевших добиться чего-то большего, то от этого чувства нужно избавляться. Постарайся научиться радоваться успехам других, а если люди специально провоцируют тебя постоянным хвастовством, то просто прекрати общение.

Знаменательные события в истории: 26 августа 2019 года

Народные приметы на 26 августа:

  • Ветры дуют тихо - к ведру, а бурей проносятся - быть дождливому сентябрю
  • Много грибов в лесу – следующий год будет плодородным, и уродится хлеб
  • Буря началась 26 августа – сентябрь будет дождливым
  • Листья на березе пожелтели к этому дню — ожидай заморозков
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Приметы, Народные приметы, Обряды, Максимов день, день Тихона Задонского, Тихон Страстной, День Максима Исповедника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Под Горловкой погиб командир взвода "Айдар"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
Солнечно, но не везде: каким городам Украины &quot;повезет&quot;
Солнечно, но не везде: каким городам Украины "повезет"
На Донбасских КПВВ активно пропускают граждан
На Донбасских КПВВ активно пропускают граждан
Рецепт дня: мясные шарики в слоеном тесте
Рецепт дня: мясные шарики в слоеном тесте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь