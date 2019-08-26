Солнечно, но не везде: каким городам Украины "повезет" с погодой

Новости Украины:Синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие дни.

В Украине в понедельник, 26 августа, сохранится сухая и солнечная погода с дневной температурой 29-34° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"26 августа переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м /с", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на понедельник, 26 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30..+32, дожди с грозами

Львов – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +28...+30, дожди с грозами

Тернополь – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +28...+30, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Луцк – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Ровно – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Житомир – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Винница – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Одесса – +29...+31, переменная облачность, без осадков

Николаев – +31...+33, переменная облачность, без осадков

Херсон – +30...+32, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +30...+32, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +28...+30, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Сумы – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Полтава – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Днепр – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +30...+32, переменная облачность, без осадков

Донецк – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Луганск – +26...+29, переменная облачность, без осадков

Харьков – +26...+29, переменная облачность, без осадков

Киев – +26..+28, солнечно, без осадков

Температура ночью 10-15°, днем 24-29°; в южной части и на Закарпатье ночью 16-21°, днем 29-34°.

Прогноз погоды на 26 августа

В последующие два дня, 27-28 августа, в Украине также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м /с.

Температура ночью 10-15°, днем 23-28°; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью 15-20°, днем 28-33°.

В течение 29-30 августа синоптики прогнозируют лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь с грозой. На остальной территории Украины без осадков.

Температура ночью 7-13°, днем 20-26°; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью 12-18°, днем 24-30°.

В Киеве и Киевской области в понедельник, 26 августа, сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м /с.

Температура ночью в столице 13-15°, днем 26-28°; по области ночью 10-15°, днем 24-29°.

Без осадков будет в Киеве и в последующие четыре дня - 27-30 августа.

При этом температура воздуха 27-28 августа составит, по прогнозам синоптиков, ночью 10-15°, днем 23-28°; 29-30 августа - ночью 8-13°, днем 21-26°.