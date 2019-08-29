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Афиша интересных событий в Украине на 31 августа - 1 сентября
Если Вы еще не знаете, где отдохнуть на выходных в Украине, то мы Вам подскажем. Впереди новые интересные выходные, которые будут насыщены яркими культурными событиями. Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре на предстоящих выходных, предлагаем ознакомиться с афишей самых увлекательных событий страны 31 августа - 1 сентября. Планируйте свой досуг заранее.
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