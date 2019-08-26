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В Украине ввели новые требование к паспортам: какие они

В Украине ввели новые требование к паспортам: какие они
16:15 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Украины:Фотографироваться на паспорт теперь нужно в соответствии с рекомендациями ICAO.

Правительство утвердило новые требования к цифровым фотоснимкам и подписям, которые отпечатывают на удостоверениях личности украинцев. Документ, имплементирующий единые правила для фотографий на главные документы каждого украинца, обнародовали в официальной газете правительства еще 6 августа. И к настоящему моменту они вступили в силу.

Изменения касаются снимков для таких документов:

  • Загранпаспорт.
  • Паспорт гражданина Украины, в том числе ID-карта.
  • Удостоверение члена экипажа.
  • Проездной документ беженца.
  • Удостоверения личности моряка.
  • Вид на жительство.

Прежде при подаче фотоснимков для их получения использовались устаревшие государственные стандарты. ДСТУ 1303-94 "Фотоотпечатки черно-белые и цветные. Общие технические условия", которые не только выставляли невыполнимые условия (вроде наименования фотобумаги, на которой следует печатать фото на документы), но и не соответствовали современным технологиям.

Чтобы поставить точку в этом вопросе, правительство не стало изобретать велосипед, и установило международные требования "ICAO Doc 9303" для снимков на документы. Теперь получателям как гражданских, так и заграничных паспортов следует руководствоваться такими критериями:

  • Фото должно быть сделано не позднее, чем за 6 месяцев до подачи документов.
  • Размер фотографии 35х40 мм.
  • На снимке должны быть лицо (70-80% площади снимка), а также плечи.
  • Человек должен смотреть прямо в камеру.
  • Глаза должны быть открыты и видны, их не должны закрывать волосы.
  • Положение лица – строго анфас. Наклон головы, портретный стиль – не допускаются.
  • Головные уборы допустимы только по религиозным соображениям, однако не должны закрывать лоб или лицо.
  • Если человек носит очки, предпочтительна тонкая оправа, не допустимы блики от стекол.
  • Выражение лица нейтральное, рот должен быть закрыт.
  • В каких случаях оформляется ID-карта гражданина Украины

Относительно недавно правительство внесло изменения и в порядок выдачи паспортов в форме пластиковой карты, расширив круг лиц, которым необходимо сменить устаревшие "книжечки" на современные удостоверения личности. По состоянию на август 2019 года такие получают:

Граждане Украины, которым исполнилось 14 лет.

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В случае утраты или кражи паспорта гражданина Украины.

  • Обмен паспорта в случае изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной информации).
  • Обмен паспорта в случае получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов или уведомление об отказе от принятия указанного номера (по желанию).
  • Обмен паспорта в случае выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт.
  • Обмен паспорта в случае истечения срока действия.
  • Обмен паспорта в случае непригодности документа для дальнейшего использования.
  • Обмен паспорта по достижении 25-или 45-летнего возраста лицом, имеющим паспорт образца 1994 года (по желанию).

ID-карта оформляется на 4 года для лиц, не достигших 18-летнего возраста, и на 10 лет лицам старше 18-ти. Новое удостоверение в виде ID-карты оформляется после потери или кражи паспорта гражданина Украины старого образца.

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Украина, Паспорт, Документ, ДСТУ, ID-карта.
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