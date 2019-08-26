В Украине ввели новые требование к паспортам: какие они

Новости Украины:Фотографироваться на паспорт теперь нужно в соответствии с рекомендациями ICAO.

Правительство утвердило новые требования к цифровым фотоснимкам и подписям, которые отпечатывают на удостоверениях личности украинцев. Документ, имплементирующий единые правила для фотографий на главные документы каждого украинца, обнародовали в официальной газете правительства еще 6 августа. И к настоящему моменту они вступили в силу.

Изменения касаются снимков для таких документов:

Загранпаспорт.

Паспорт гражданина Украины, в том числе ID-карта.

Удостоверение члена экипажа.

Проездной документ беженца.

Удостоверения личности моряка.

Вид на жительство.

Прежде при подаче фотоснимков для их получения использовались устаревшие государственные стандарты. ДСТУ 1303-94 "Фотоотпечатки черно-белые и цветные. Общие технические условия", которые не только выставляли невыполнимые условия (вроде наименования фотобумаги, на которой следует печатать фото на документы), но и не соответствовали современным технологиям.

Чтобы поставить точку в этом вопросе, правительство не стало изобретать велосипед, и установило международные требования "ICAO Doc 9303" для снимков на документы. Теперь получателям как гражданских, так и заграничных паспортов следует руководствоваться такими критериями:

Фото должно быть сделано не позднее, чем за 6 месяцев до подачи документов.

Размер фотографии 35х40 мм.

На снимке должны быть лицо (70-80% площади снимка), а также плечи.

Человек должен смотреть прямо в камеру.

Глаза должны быть открыты и видны, их не должны закрывать волосы.

Положение лица – строго анфас. Наклон головы, портретный стиль – не допускаются.

Головные уборы допустимы только по религиозным соображениям, однако не должны закрывать лоб или лицо.

Если человек носит очки, предпочтительна тонкая оправа, не допустимы блики от стекол.

Выражение лица нейтральное, рот должен быть закрыт.

В каких случаях оформляется ID-карта гражданина Украины

Относительно недавно правительство внесло изменения и в порядок выдачи паспортов в форме пластиковой карты, расширив круг лиц, которым необходимо сменить устаревшие "книжечки" на современные удостоверения личности. По состоянию на август 2019 года такие получают:

Граждане Украины, которым исполнилось 14 лет.

В случае утраты или кражи паспорта гражданина Украины.

Обмен паспорта в случае изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной информации).

Обмен паспорта в случае получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов или уведомление об отказе от принятия указанного номера (по желанию).

Обмен паспорта в случае выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт.

Обмен паспорта в случае истечения срока действия.

Обмен паспорта в случае непригодности документа для дальнейшего использования.

Обмен паспорта по достижении 25-или 45-летнего возраста лицом, имеющим паспорт образца 1994 года (по желанию).

ID-карта оформляется на 4 года для лиц, не достигших 18-летнего возраста, и на 10 лет лицам старше 18-ти. Новое удостоверение в виде ID-карты оформляется после потери или кражи паспорта гражданина Украины старого образца.