В Украине ввели новые требование к паспортам: какие они

Правительство утвердило новые требования к цифровым фотоснимкам и подписям, которые отпечатывают на удостоверениях личности украинцев. Документ, имплементирующий единые правила для фотографий на главные документы каждого украинца, обнародовали в официальной газете правительства еще 6 августа. И к настоящему моменту они вступили в силу.
Изменения касаются снимков для таких документов:
Прежде при подаче фотоснимков для их получения использовались устаревшие государственные стандарты. ДСТУ 1303-94 "Фотоотпечатки черно-белые и цветные. Общие технические условия", которые не только выставляли невыполнимые условия (вроде наименования фотобумаги, на которой следует печатать фото на документы), но и не соответствовали современным технологиям.
Чтобы поставить точку в этом вопросе, правительство не стало изобретать велосипед, и установило международные требования "ICAO Doc 9303" для снимков на документы. Теперь получателям как гражданских, так и заграничных паспортов следует руководствоваться такими критериями:
Относительно недавно правительство внесло изменения и в порядок выдачи паспортов в форме пластиковой карты, расширив круг лиц, которым необходимо сменить устаревшие "книжечки" на современные удостоверения личности. По состоянию на август 2019 года такие получают:
Граждане Украины, которым исполнилось 14 лет.
В случае утраты или кражи паспорта гражданина Украины.
ID-карта оформляется на 4 года для лиц, не достигших 18-летнего возраста, и на 10 лет лицам старше 18-ти. Новое удостоверение в виде ID-карты оформляется после потери или кражи паспорта гражданина Украины старого образца.