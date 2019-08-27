Приметы и обряды на 27 августа - Михеев день

Новости Украины:27 августа говорят, что с этого дня начинается пора свадеб, но допущение фатальной ошибки обречет человека на одиночество.

Традиции на 27 августа

В этот день начинается листопад. Завершается Успенский пост, начинается осенний мясоед, во время которого игрались заранее сговоренные свадьбы.

Это был день каменщиков - строителей храмов, мастеров дел каменных. Представителей этой профессии на Руси побаивались, ведь могли они сотворить с домом злую шутку, если хозяева им чем-то досадили.

В. И. Даль писал:"Найдется ли на широком раздолье России хоть один такой счастливый город, в котором не указали бы на заброшенный нежилой дом, покинутый и заколоченный наглухо? В таких захолустных домах поселяются черти и по ночам возятся на чердаках и швыряются чем попало и куда попало.... В Петербурге на нашей памяти на Фонтанке близ Калинкина моста существовал беспокойный дом с зелеными колонками... Один каменщик из крестьян села Мостовое передавал следующее: "Когда трубу кладем, так ртути в перышко гусиное кинешь, плотный-то конец оставишь на волю, а другой замажешь. Как затопят после этого печку - она и застонет, а хозяева боятся:"Смотрите-ка мол, каменщик какую штуку удрал". В этот день стремились завершить работы в поле, поскольку лето подходило к концу, погожих деньков оставалось совсем мало. Принято было в полевых работах помогать сиротам, вдовам, многодетным семьям.

Приметы на 27 августа

Если журавли полетят - к середине октября будет мороз, а если нет - то зима позже придет.

Тихий ветер в сад - сухая осень в лес.

Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликается.

Поле вспахать - лишнюю копну нажать.

Михей с бурей - к ненастному сентябрю. Если на Михея ветер тихий - к вёдренной осени, а если буря проносится - к ненастью осенью.