Раду призвали осудить проведение местных выборов в оккупированном Крыму

Новости Украины:Комитет избирателей Украины (КИУ) призывает Верховную Раду осудить проведение местных выборов 8 сентября 2019 года на оккупированных территориях Автономной республики Крым и города Севастополя.

Как сообщается на странице КИУ в соцсети Facebook во вторник, с соответствующим заявлением представители Комитета обратились к лидерам парламентских фракций Рады IX созыва. По мнению КИУ, Верховная Рада должна дать четкую правовую оценку намерениям РФ провести местные выборы в Крыму и обратиться с соответствующим Постановлением к международному сообществу.

"КИУ призывает лидеров парламентских фракций отреагировать на проведение выборов в Крыму и безотлагательно 29 августа инициировать принятие постановления "Об обращении Верховной Рады к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных местных выборов на временно оккупированной части территории Украины - в Автономной республике Крым и городе Севастополь", - говорится в сообщении.

В КИУ подчеркивают, что намерение органов власти РФ провести местные выборы в Крыму является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262 2014 года и ряда международных договоров, сторонами которых являются Украина и РФ.

По мнению КИУ, проведение таких выборов "должно стать основанием для усиления международного давления на РФ и введения дополнительных санкций, в том числе и персональных санкций в отношении организаторов незаконных выборов".