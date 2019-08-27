Скачать
Вторник, 27.08.2019
"Никакого прорыва": Парубий оценил 100 дней президентства Зеленского
"Никакого прорыва": Парубий оценил 100 дней президентства Зеленского
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
"Я облажалась": американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа
Американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа

Под конец года грядет большая приватизация

Под конец года грядет большая приватизация
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Трубаров назвал основные условия для запуска процесса большой приватизации.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) считает, что первые продажи объектов большой приватизации возможны уже к концу года, если в сентябре Кабинет министров утвердит инвестиционных советников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Если в сентябре Кабинет министров утвердит инвестиционных советников как первый шаг к запуску большой приватизации, то на первые продажи можно выйти еще в конце этого года", - написал он.

Трубаров отметил, что ФГИУ разработал пятилетнюю программу действий, в течение которой процесс приватизации будет завершен, аренда госимущества получит новый закон и рыночные механизмы регулирования, а оценочная деятельность (регулятором которой является ФГИУ) качественно изменится.

Глава Фонда госимущества также добавил, что Украина имеет отличный закон о приватизации, четкие и конкурентные правила, к которым есть доверие западных инвесторов.

Для запуска большой приватизации, по словам Трубарова, необходимы несколько условий.

Основным условием является утверждение Кабмином до 30 сентября инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Угольную компанию "Краснолиманская", "Индар", завод "Электротяжмаш", "Объединенную горно-химическую компанию".

Кроме того, Кабмин своим распоряжением должен передать в управление ФГИУ еще примерно 20 больших предприятий для приватизации.

Министерства и ведомства должны передать в управление Фонда уже около 30 утвержденных для продажи предприятий, которые годами не передаются на приватизацию.

Также Кабмин должен обязать министерства провести полную ревизию государственного имущества и передать Фонду всё то, что подлежит приватизации.

Необходимо также и решение правительства об оптимальных сроках приватизации облэнерго с учетом закона "О рынке электрической энергии".

В Украине дефицит госбютжета: сумма убытков

Помимо этого, от Верховной Рады Фонд госимущества ожидает рассмотрения законопроекта о сокращении списка объектов, запрещенных к приватизации, а также рассмотрения проектов законов о реорганизации спиртовой отрасли.

10 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда поддержал позицию Фонда государственного имущества и отменил обеспечение в иске компании "Грант Торнтон", что даёт Кабинету министров возможность утвердить инвестиционных советников для ряда объектов большой приватизации, среди которых Одесский припортовый завод, "Угольная компания "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", "Индар" и "Объединенная горно-химическая компания".

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает 17,1 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2018 году планировалось получить от приватизации 21,3 миллиарда гривень, однако в итоге эта сумма составила менее 300 миллионов гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, Госбюджет, Суд, Кабмин, ФГИУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
03 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
04 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
05 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
СБУ и ГБР пустил в парламент чиновник
СБУ и ГБР пустил в парламент чиновник
Суд открыл дело Сотник к НАПК
Суд открыл дело Сотник к НАПК
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
"Танцы со звездами 2019": Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь