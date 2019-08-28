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НАБУ завершило расследование против экс-главы Запорожской ОГА Брыля

НАБУ завершило расследование против экс-главы Запорожской ОГА Брыля
02:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования.

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование относительно бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, экс-чиновник не внес в е-декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Напомним: 23 июля суд отпустил Брыля под личное обязательство.

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К слову, Брыль - единственный в Украине действующий офицер СБУ, который возглавил ОГА. Из-за этого его декларации не было в открытом доступе.

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НАБУ, Расследование, Константина Брыль, Экс-глава Запорожской ОГА.
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