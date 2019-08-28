В "Слуге народа" решили переименовать Генеральную прокуратуру Украины

Новости Украины:Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.

Партия «Слуга народа» планирует реформировать Генеральную прокуратуру в Офис Генпрокурора. Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на свои источники.

В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это повлечет «чистку» всех кадров.

В рамках реформы прокуратуры также планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).

"А это, по словам источника LB.ua, вместе с ратификацией Римского статута, о намерении чего уже было заявлено, может повлечь за собой закрытие уголовных дел против Российской Федерации и породить угрозу уголовного преследования украинских военнослужащих", - отмечается в сообщении.