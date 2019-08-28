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Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравление

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Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравление
08:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, варианты значения – "горькая", "желанная", "безмятежная".

  • 1

    Имя Мария самое распространенное имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь). Имя Мария носили многие королевские особы европы, в том числе и в Российской империи.

    У католиков есть множество "вторичных" имен Девы Марии, которые даются в честь наиболее известных чудотворных икон, статуй и титулов Богородицы (Регина, Монсеррат, Консуэлло, Кармела, Мерседес, Долорес и другие). В исламе Дева Мария известна под именем Мариям (Мариам, Марьям, Марйам, Мириам). Существует версия, что имя Мария – это один из вариантов имени Мариам, означающее либо "отвергнутая", либо "печальная". Среди православных имени Мария дают значение "госпожа".

    Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в европе часто используются как самостоятельные имена.

    Во многих европейских странах имя Мария произносят как Мари, Мэри, Мария, но есть и иные варианты, которые считаются как уменьшительно-ласкательными обращениями, так и иногда выступают в качестве самостоятельных имен. В Германии Марию будут звать Марихен, Мицель, Марике, во Франции – Мариэтт, Мариэль, Марион, Манон, в Англии – Мэри, Мэрилин (Мерелин), в Испании – Марита, Маритана, Марианела, в Португалии – Марика, Марилда, в Италии – Мариолла, Марьюн, Мариэлла, в Румынии – Мариоара, Марица, в Греции – Маригула, Мариэтта, в Белоруссии, Польше – Маруся, в Чехии – Марженка, Марика, в Нидерландах – Матье, Майке, в Швеции – Миан, Майя, в Норвегии – Миа, Марикен, в Ирлании – Мойра, Мора, в Грузии – Ламара.

    Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.

    Настроение Марии меняется в зависимости от ее способности к действиям. Свобода для нее является одной из основных ценностей, а также важна для нее, чтобы жить без ограничений. Обладательницы имени Мария не боятся одиночества.

    Поздравления

    Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

  • 2

    Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

  • 3

    Наша милая и прекрасная Мария! Желаем всегда блистать своей многогранностью и красотой. Пускай любовь, и доброта в твоей жизни всегда будут чистыми и искренними. Оставайся такой же непоколебимой оптимисткой, никогда не опускай рук и не позволяй этого делать близким. Желаем, чтобы жизнь справедливо одарила тебя успехом, потому что ты самый замечательный, добрый и чудесный человечек.

  • 4

    Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машунь, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

  • 5

    Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была головокружительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!

  • 6

    Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

  • 7

    Машенька, будь счастлива и благоухай, словно прекрасный цветочек! Желаю тебе вечно оставаться королевой для своего любимого короля, ведь вы невероятно красивая и гармоничная пара! Пускай у тебя в жизни всегда будет крепкая опора в виде родных и друзей! Пусть все твои мечты и желания обязательно сбудутся!

  • 8

    Поздравляю, Мария. Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.

  • 9

    Поздравляю, милая Мария. Желаю всегда быть такой доброй, энергичной, веселой, смелой, откровенной, удивительной. Пусть каждый день служит для твоей обаятельной улыбки, пусть в твоей жизни, Машенька, будет и радость, и любовь, и счастье, и удача.

  • 10

    Дорогая Машенька, с тобой всегда весело и на душе становится легко! Оставайся таким светлым, добрым и интересным человеком, к которому всегда хочется тянуться! Желаю жить — не тужить и преуспевать во всем!

  • 11

    Очаровательная и великолепная Мария, милая Машенька, поздравляю тебя с праздником твоим. Желаю тебе быть красной девицей, ясной звездочкой, лучистым солнышком, нежным цветком, трудолюбивой пчелкой, прелестной бабочкой и просто богиней жизни.

  • 12

    Милая Мария, замечательная Машенька, от всей души тебя поздравляю. Я тебе желаю большого искреннего счастья и доброго пути жизни, верных друзей и любящих близких, светлой удачи и осуществления твоих желаний, взаимной любви и чудесного настроения.

  • 13

    Прекрасная Мария, сердечно поздравляю с праздником! Желаю отличного настроения, смелых решений, отважных поступков, горячих чувств и множество поводов для радости. Пусть твои глаза горят азартом, а вдохновение подталкивает к прекрасным переменам. Счастья и благополучия!

  • 14

    Прекрасная Мария, поздравляю с твоим днем. От чистой души желаю уверенности в своих поступках и решениях, благополучия в доме и достатка, долговечного здоровья и красоты, великих успехов и большой удачи, веселого праздника души и искренней радости.

  • 15

    Дорогая Машенька, прекрасная Мария, поздравляю тебя с праздником. От всего сердца тебе желаю счастливой жизни без уныния и печали, замечательного самочувствия без недуг, взаимной любви без изъяна, невероятных успехов без промахов, потрясающего настроения и ежедневного веселья.

    Не каждый достоин носить имя Мария, а только человек исключительный. Я желаю, что бы это имя приносило тебе всегда удачу, везение и улыбки. Поздравляю тебя и хочу сказать, что всего самого лучшего ты достойна. С праздником!

Именины (День Ангела) Ксении: значение имени и поздравления

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