В Украине могут появиться дороги, которые генерируют электроэнергию

Министерство инфраструктуры завершило подготовку Transition book – документа-презентации, который призван максимально комфортно передать дела от нынешних руководителей ведомства будущим чиновникам.
Об этом подчиненных еще несколько недель назад попросил премьер-министр Владимир Гройсман.
И хотя более половины документа посвящены достижениям Владимира Омеляна и его коллег, часть его, пусть и без излишних деталей, проливает свет на планы министерства на ближайшие 5-10 лет. Разумеется, новому составу Кабмина, который может быть назначен уже 29 августа, вовсе не обязательно прислушиваться к советам предшественников. Однако кое-какие идеи они могут взять на вооружение.
Одна из частей презентации посвящена развитию в Украине экологически чистых видов транспорта. Надо сказать, что цели у Омеляна в этом вопросе весьма амбициозные:
Достигать поставленных целей в ведомстве собирались за счет:
Кроме того, в ведомстве уделили внимание и ряду еще более амбициозных задач, правда, не указав даже примерные сроки их вероятной реализации. Например, строительству в Украине пилотной дороги, которая генерирует электроэнергию. А также запуску по меньшей мере двух заводов по производству электромобилей, а также ряда фабрик по изготовлению электрических автобусов, катеров и летательных аппаратов.