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В Украине могут появиться дороги, которые генерируют электроэнергию

В Украине могут появиться дороги, которые генерируют электроэнергию
15:08 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мининфраструктуры подготовило план работ по развитию транспортной отрасли для Кабмина Зеленского.

Министерство инфраструктуры завершило подготовку Transition book – документа-презентации, который призван максимально комфортно передать дела от нынешних руководителей ведомства будущим чиновникам.

Об этом подчиненных еще несколько недель назад попросил премьер-министр Владимир Гройсман.

И хотя более половины документа посвящены достижениям Владимира Омеляна и его коллег, часть его, пусть и без излишних деталей, проливает свет на планы министерства на ближайшие 5-10 лет. Разумеется, новому составу Кабмина, который может быть назначен уже 29 августа, вовсе не обязательно прислушиваться к советам предшественников. Однако кое-какие идеи они могут взять на вооружение.

Одна из частей презентации посвящена развитию в Украине экологически чистых видов транспорта. Надо сказать, что цели у Омеляна в этом вопросе весьма амбициозные:

  • Увеличение доли продаж электромобилей до 50% к 2030 году.
  • Рост доли электротранспорта во внутреннем сообщении до 75% к 2020-му.
  • Уменьшение объема выбросов парниковых газов от транспорта до 60% от показателей 1990 года.

Достигать поставленных целей в ведомстве собирались за счет:

  • Экономической стимуляции граждан и муниципалитетов переходить на электротранспорт (как именно – документ не уточняет).
  • Дифференциацией ставок дорожного сбора для различных видов транспорта. Проще говоря, владельцы электрокаров будут платить меньше, чем собственники машин на бензине и дизеле.
  • Внедрение в Украине строгих международных экологических норм к транспорту.

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Кроме того, в ведомстве уделили внимание и ряду еще более амбициозных задач, правда, не указав даже примерные сроки их вероятной реализации. Например, строительству в Украине пилотной дороги, которая генерирует электроэнергию. А также запуску по меньшей мере двух заводов по производству электромобилей, а также ряда фабрик по изготовлению электрических автобусов, катеров и летательных аппаратов.

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Украина, Дороги, Мининфраструктуры, Кабмин, Владимир Гройсман.
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