В Украине могут появиться дороги, которые генерируют электроэнергию

Новости Украины:Мининфраструктуры подготовило план работ по развитию транспортной отрасли для Кабмина Зеленского.

Министерство инфраструктуры завершило подготовку Transition book – документа-презентации, который призван максимально комфортно передать дела от нынешних руководителей ведомства будущим чиновникам.

Об этом подчиненных еще несколько недель назад попросил премьер-министр Владимир Гройсман.

И хотя более половины документа посвящены достижениям Владимира Омеляна и его коллег, часть его, пусть и без излишних деталей, проливает свет на планы министерства на ближайшие 5-10 лет. Разумеется, новому составу Кабмина, который может быть назначен уже 29 августа, вовсе не обязательно прислушиваться к советам предшественников. Однако кое-какие идеи они могут взять на вооружение.

Одна из частей презентации посвящена развитию в Украине экологически чистых видов транспорта. Надо сказать, что цели у Омеляна в этом вопросе весьма амбициозные:

Увеличение доли продаж электромобилей до 50% к 2030 году.

Рост доли электротранспорта во внутреннем сообщении до 75% к 2020-му.

Уменьшение объема выбросов парниковых газов от транспорта до 60% от показателей 1990 года.

Достигать поставленных целей в ведомстве собирались за счет:

Экономической стимуляции граждан и муниципалитетов переходить на электротранспорт (как именно – документ не уточняет).

Дифференциацией ставок дорожного сбора для различных видов транспорта. Проще говоря, владельцы электрокаров будут платить меньше, чем собственники машин на бензине и дизеле.

Внедрение в Украине строгих международных экологических норм к транспорту.

Кроме того, в ведомстве уделили внимание и ряду еще более амбициозных задач, правда, не указав даже примерные сроки их вероятной реализации. Например, строительству в Украине пилотной дороги, которая генерирует электроэнергию. А также запуску по меньшей мере двух заводов по производству электромобилей, а также ряда фабрик по изготовлению электрических автобусов, катеров и летательных аппаратов.