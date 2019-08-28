Ореховый Спас 2019: что обязательно нужно сделать в этот день

Новости Украины:29 августа православные верующие празднуют Ореховый Спас, он же Хлебный.

Это последний и заключительный после Яблочного спаса (14 августа) и Медового спаса (19 августа) праздник в августе, который закрывает строгий Успенский пост.

Самое главное - 29 августа пойти в храм на праздничную службу, помолиться о семье и достатке в доме. Также в этот день необходимо освятить орехи: считается, что именно с этого дня можно кушать эти дары природы.

Учитывая, что к этому празднику заканчивалась уборка урожая, наши предки пекли в этот день хлеб из свежей муки. Поэтому сейчас надо сделать так, чтобы на столе была выпечка с орехами, которой угощают всех родных и близких, а также нищих.

Очищая орехи от скорлупы, следует смотреть на плоды: два сросшихся ореха надо взять левой рукой и опустить в кошелек. Этот ритуал поможет привлечь финансовый успех на весь год.

Также на праздник надо обязательно съесть первый орех в этом году и если он окажется сладким - год будет удачным. Если орешек попадется горький, вас ждут измены и испытания; еще не спелый орех - к важным известиям, а гнилой - к беде.

Также Третий Спас - это повод отметить праздник очень вкусно. В преддверии праздника (27 августа) заканчивался Успенский пост, и поэтому на стол уже можно ставить рыбные и мясные блюда.

Во главе стола должны стоять яблоки, мед и орехи: праздничную трапезу надо начинать именно с этих продуктов, а затем отведать по кусочку от каждого приготовленного блюда. Считалось, что после исполнения этого ритуала деньги потекут рекой, а в доме будет благополучие и достаток.