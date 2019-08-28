"Особая премия имени великого украинца": во Львове вручили Франковскую премию

Новости Украины:Во Львове вручили премии имени Франко в области информационной деятельности.

Во Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко во вторник вручили дипломы лауреатам Премии имени Ивана Франко в области информационной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, мероприятие состоялось в рамках празднования 163-й годовщины со дня рождения Ивана Франко - выдающегося украинского писателя, поэта, публициста, мыслителя и общественного деятеля.

"Это особая премия, основанная по инициативе общественности и власти и которая носит имя великого украинца. Символично, что мы вручаем ее в день рождения Ивана Франко, вскоре после главного государственного праздника - Дня Независимости Украины. Именно о неизбежности государственного становления украинской нации писал в своих публицистических произведениях Каменяр", - подчеркнул во время торжеств первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

Он также отметил, что работы лауреатов Премии имени Ивана Франко, которых отмечают в этом году, достойные имени Великого Каменяра. "Они продолжают дело Франко - способствуют утверждению исторической памяти народа, его национального сознания, созданию государства и укреплению независимости Украины", - сказал Червак.

В номинации "За лучшую публикацию в печатных СМИ" премия 2019 года присуждена шеф-редактору журнала "Универсум" Олегу Романчуку за статью "Украина и Россия - несовместимые системы", опубликованную в журнале "Країна" (№ 34) 8 сентября 2016 года. В этой работе автор анализирует причины нынешнего украинско-российского противостояния, дает ответ на важные для государственного строительства вопросы. В частности, что должны делать украинские политики-государственники, чтобы выстоять и победить.

Лауреатом премии в номинации "За лучшее произведение в телевизионной сфере" стала редактор отдела авторских программ телеканала Днепровского городского совета "ДнипроTV" Людмила Загоскина за телевизионное произведение "Древнее небо Украины". Яркий фильм в поэтической манере рассказывает о том, как понимали звездные тайны, закономерности движения и взаимодействия Солнца, Земли, Луны, планет и звезд наши предки и что осталось от того в современной украинской культуре.

В номинации "За лучшее произведение в радиовещательной сфере" премией награждены заслуженная журналистка Украины, автор сценария и режиссер документально-художественного радиофильма "Валерий Марченко. Дорога в вечность" Нелли Даниленко и звукорежиссер Елена Ефимчук. В радиофильме рассказывается о политзаключенном советских концлагерей, выступавшем против русификации Украины, за право каждого человека на собственное достоинство и свободу, за независимость Украины.

Лауреатами премии в номинации "За лучшую научную работу в информационной сфере" стали ученые Львовского национального университета им. И. Франко Галина и Андрей Яценки за книгу "Публицистика Ивана Франко", изданную университетом в 2017 году. Книга знакомит читателей с основными идейно-концептуальными принципами и тематически смысловыми моделями публицистики Ивана Франко, помогает осмыслить знаковые и неизвестные его статьи в современном контексте и понять, почему началась война на востоке Украины, чего не хватает украинцам для экономического бума, как регулировать мировые эмиграционные процессы, куда направляется современная Украина.

Премия им. Ивана Франко в области информационной деятельности основана Госкомтелерадио в 2004 году. Она присуждается ежегодно ко дню рождения Ивана Франко - 27 августа - в размере 10 тысяч гривень в каждой номинации. Премией отмечаются авторы новых оригинальных произведений, которые способствуют утверждению исторической памяти народа, его национального сознания и самобытности, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества.