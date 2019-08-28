В Нацполиции принято решение об увольнении руководителей четырех главков

Новости Украины:Руководители главных управлений Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях уволены с занимаемых должностей.

Такое решение принято в соответствии с заключениями расширенного заседания коллегии МВД.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Теперь бывший руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности начальника Национальной полиции Украины.

Бывший начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат Национальной полиции.

"Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях", - говорится в сообщении.

23 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на коллегии Министерства внутренних дел относительно аспектов деятельности органов системы МВД обратился к начальнику Нацполиции Сергею Князеву, чтобы тот конкретно назвал руководителей областей, где наблюдаются самые плохие показатели в раскрытии преступлений.

Князев заявил, что, ”с учетом совокупности допущенных недостатков в организации работы по противодействию преступности, есть существенные нарекания на руководителей следующих главных управлений: Львовской, Закарпатской, Запорожской, Житомирской областей”.

”Я готов принять кадровые решения по этим указанным руководителям, господин министр, и также замечу, что многие просчеты в работе допущены в Днепропетровском главке, но именно за ненадлежащую организацию работы подразделения руководитель уволен в прошлом месяце”, - сказал Князев.

Аваков отметил, что ”должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу”.