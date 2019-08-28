"Я не знаю, о чем идет речь": Богатырева сделала заявление

Новости Украины:Богатырева сообщение, что лечилась за границей и подозрение получила только сегодня.

Бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева утверждает, что в последнее время лечилась за пределами Украины, а сообщение о подозрении в совершении преступления получила только сегодня.

Об этом она заявила в среду в Печерском райсуде Киева на заседании по избранию ему меры пресечения.

"Только сегодня я получила так называемое подозрение, которое пытаются распространить как врученное мне начиная с 2014 года. Я не знаю, о чем идет речь. Есть соответствующая процедура, и я считаю, что это нарушение моих прав", - сказала Богатырева.

По словам экс-министра, она выехала за пределы Украины за много месяцев до якобы вручения ей сообщения о подозрении, и нет оснований утверждать, что она препятствовала следствию.

"Когда прочитала копию подозрения, то меня смутило, что я последние годы находилась в Крыму. Я ни разу за этот период не была на территории Автономной Республики Крым. Но, если сторона прокуратуры была заинтересована меня искать, потому что Крым - это украинская территория, то меня там можно было разыскать. Очевидно, нет таких случаев, чтобы это доказать", - сказала она.

Богатырева уверяет, что вернулась в Украину после завершения операционно-реабилитационного периода. А до этого она не могла самостоятельно предстать перед судом. Также она выразила удивление по поводу того, что прокуратура не обратилась к ее заочному осуждению. В конце своей речи она попросила суд не удовлетворять ходатайство прокуратуры об ее аресте.

Поддержать Богатыреву в суд пришли экс-министр юстиции Елена Лукаш и бывший народный депутат Елена Бондаренко. В настоящий момент судья ушла в совещательную комнату.