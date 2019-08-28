ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене

Новости Украины:Вышинский подписал документ о согласии на обмен на политзаключенных Кремля.

Освобожденный судом из-под стражи обвиняемый в государственной измене главный редактор РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский согласился принять участие в обмене заключенными между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Говорят, Вышинский отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля. Но. Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - написала в своем комментарии Сарган.

Она обнародовала соответствующее заявление Вышинского о согласии на "добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовности к перемещению за пределы Украины".

Как сообщалось ранее, задержанного по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины Вышинского Киевский апелляционный суд сегодня, 28 августа, выпустил из-под стражи под личное обязательство.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии, на Вышинского.