Скачать
Среда, 28.08.2019
Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
Ломаченко: Я готов к бою с Кэмпбеллом на 100%
Ломаченко: Я готов к бою с Кэмпбеллом на 100%
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)

ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене

ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
23:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Вышинский подписал документ о согласии на обмен на политзаключенных Кремля.

Освобожденный судом из-под стражи обвиняемый в государственной измене главный редактор РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский согласился принять участие в обмене заключенными между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Говорят, Вышинский отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля. Но. Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - написала в своем комментарии Сарган.

Она обнародовала соответствующее заявление Вышинского о согласии на "добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовности к перемещению за пределы Украины".

Вышинского освободили из СИЗО

Как сообщалось ранее, задержанного по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины Вышинского Киевский апелляционный суд сегодня, 28 августа, выпустил из-под стражи под личное обязательство.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии, на Вышинского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Лариса Сарган, Кирилл Вышинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Маникюр 2019: осенние тенденции омбре, градиентный дизайн
05 Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Возле Офиса президента устроили митинг
Возле Офиса президента устроили митинг
КПВВ перейдут на новый режим работы
КПВВ перейдут на новый режим работы
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь