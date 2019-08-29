Скачать
Четверг, 29.08.2019
Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
Свитолина вышла в третий круг US Open
Свитолина вышла в третий круг US Open
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)

Представители Минобороны провели штабные переговоры с немецкими коллегами (Фото)

Смотрите фото (3)
Представители Минобороны провели штабные переговоры с немецкими коллегами (Фото)
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Минобороны прошли украинско-немецкие штабные переговоры, обсудили оборонную реформу и региональную безопасность.

Украина и Германия в рамках проведения совместных штабных переговоров обсудили вопросы региональной безопасности, реализацию задач оборонной реформы и стратегические аспекты военной политики.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, украинско-немецкие штабные переговоры были проведены в Киеве в рамках развития военно-политического сотрудничества Германией под руководством директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины Олега Мелихова и директора Департамента международной политики безопасности и двусторонних отношений Германии бригадного генерала Вольфганга Оля.

"Немецкая сторона констатировала неизменность позиции Германии относительно поддержки безопасности Украины в современных условиях, выразила готовность наращивания сотрудничества по военно-политическим, военным направлениям, а также в сфере военного образования и в области военно-медицинского обеспечения", - сказано в сообщении.

Возле Офиса президента устроили митинг

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы региональной безопасности, состояния реализации задач оборонной реформы, стратегические аспекты военной политики с учетом тенденций развития среды безопасности, и определили приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Германия, Киев, Минобороны, Вольфганг Оль, Олег Мелихов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
02 Гройсман обратился к своему преемнику
03 В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
04 Должности мера Киева и главы КГГА не стоит разделять - мнение "Голоса"
05 В "Слуге народа" умалчивают имя потенциального премьера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Возле Офиса президента устроили митинг
Возле Офиса президента устроили митинг
КПВВ перейдут на новый режим работы
КПВВ перейдут на новый режим работы
Полезные продукты, которые снимают усталость
Полезные продукты, которые снимают усталость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь