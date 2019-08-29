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Международный Комитет защиты журналистов призывает отпустить Романа Сущенко

Международный Комитет защиты журналистов призывает отпустить Романа Сущенко
00:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В связи с освобождением из под стражи Кирилла Вышинского, Комитет защиты журналистов призывает освободить и журналиста Укринформа Романа Сущенко.

Комитет защиты журналистов (CPJ, США) призывает власти РФ освободить противоправно заключенного журналиста Укринформа Романа Сущенко. Соответствующее заявление было распространено в среду в связи с освобождением из-под стражи руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Мы также призываем российское руководство освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Журналист не должен быть заложником в политических противоречиях между Россией и Украиной и должен распространять информацию свободно и в безопасных условиях", - говорится в документе.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже".

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным". Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г. Кирово-Чепецк, с. Утробино). Сейчас Сущенко, скорее всего, доставлен в СИЗО "Лефортово" в Москве вместе с группой других украинских политических заключенных.

Вышинского освободили из СИЗО

28 августа суд освободил из-под стражи руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. По информации пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, это произошло в рамках договоренностей о взаимной передаче удерживаемых лиц между РФ и Украиной в формате "35 на 35".

Обмен заключенными между Москвой и Киевом: планируемые сроки

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. Однако, в это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

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Политзаключенные, Роман Сущенко, Кирилл Вышинский.
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