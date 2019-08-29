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Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравления
08:59 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:Внутренне Анна бескомпромиссна и правдолюбива, а с внешней стороны – это настоящий сорванец. Во взгляде Анны читается страстность.

  • 1

    Имя Анна с иврита переводится как "храбрость", "сила", "благодать". В христианстве Анна – мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа (богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Поэтому имя Анна также переводят как "милость божья". 

    По своей натуре Анна хлопотунья. Словно птичка она без устали вьёт свое гнездышко, старается с одинаковым усердием и на работе, и дома. Ей свойственно жить не только своими, но и чужими заботами. Порой желание участвовать в жизни других превращает Анюту в безудержную сплетницу. Так или иначе, эта девушка стремится проявить себя как жертвенная натура. От того она часто жалостлива в ущерб себе и другим. Однако это не мешает оставаться ей аккуратной и внимательной.

    Анна прямо излучает доброту. Это главное качество ее характера и проявляется оно с детства. Девочка с удовольствием ухаживает за домашними животными, представляет, что куклы – это ее младшие дети. Подрастая, она с готовностью помогает старшим, выручает их из затруднительных положений. Внутренняя энергия Анны выливается в веру, милосердие и понимания окружающих. Именно поэтому девушка способна на любовь к больному, пьющему или неудачнику. Причем о своем выборе девушка не пожалеет ни разу и будет безропотно нести свой крест, посвящая свою жизнь помощи несчастному. Анна способна вернуть человеку стремление жить, бороться и радоваться достигнутому. Все, что происходит вокруг, неизменно волнует Анну. Она всегда в центре событий.

    Анна интроверт. Она редко поддается чужому влиянию. Памяти Анны может позавидовать каждый. По складу мышления девушка – аналитик. Она не пропускает даже незначительных событий, а благодаря привлекательности и обаянию легко склоняет людей на свою сторону.

    Часто первый брак Анны распадается, что может надолго выбить девушку из колеи. Со своей стороны Анна всегда честна и предана мужу, но грубости, хамства и измен со стороны супруга простить не сможет. Развод и последующее одиночество для девушки с этим именем не всегда предпочтительнее обид. Чаще она замыкается в себе и ждет лучших времен.

    Поздравления

    В этот день случилось Анне

    Богородицу зачать.

    И отныне, в этот праздник,

    Будем вас мы поздравлять.

     

    Чтоб не знали вы печалей,

    Не случалось с вами бед.

    А по жизни достигали

    Только всяческих побед.

  • 2

    Нынче день твой, Аня, — поздравляю

    И хочу, чтоб вопреки годам

    Ты, своей улыбкою играя,

    Была молода и счастлива всегда.

    Здорово, что в христианстве водится

    Не делить чужое и своё —

    Почитая Пресвятую Богородицу,

    Славим день зачатия её.

    Её мама, праведная Анна,

    Стала ангелом небесным для тебя,

    И тебя в молитве постоянно

    Вспоминает перед Господом любя.

  • 3

    Праведница Анна, Господу молилась,

    Чтобы чудо Божье с нею совершилось,

    Чашу материнства хотелось ей испить,

    Чтоб мог ее ребенок Господу служить!

     

    Господь наш Всемогущий, милость проявил,

    Зачатие ребенка он благословил,

    Праведница Анна дочку зачала,

    Святую Богородицу вскоре родила!

     

    Я вас поздравляю с праздником чудесным,

    Благословлен День Анны, Отцом нашим небесным,

    Желаю вам здоровья, любви и теплоты,

    Молитесь, пусть исполнятся заветные мечты!

  • 4

    Милая моя Анюта! Пускай в жизни твоей всегда будет счастье, и все Святые оберегают тебя от бед. Пускай любовь в твоей жизни всегда будет взаимная и огромная, пускай друзья будут настоящими и верными, а успех заслуженным и стабильным. Желаю, чтобы в твоей душе всегда горела та яркая звезда добра, искренности, чистоты и настоящей веры. Поздравляю с днем Святой Анны!

  • 5

    В декабре мороз ударил и зима пришла

    К именинам нашей Анны снегу намела.

    Анна, повезло с тобою встретиться в пути —

    Лучше человека в мире просто не найти.

     

    Кошку пожалеешь, дома приютишь,

    Бабушке поможешь дорогу перейти.

    Анна, твое имя символ доброты —

    Это подтвердят и люди, и коты.

  • 6

    Милость Божия на тех,

    Кто оставил всякий грех,

    Честным кто путём идёт,

    Тот у Бога дар найдёт.

     

    Анна Господа молила,

    Даровать дитя просила,

    И услышана была,

    Ведь Марию зачала.

     

    Вам желаю свято верить

    И услышанными быть.

    Любви Божьей не измерить,

    Пусть Он вас благословит!

  • 7

    Святая, праведная Анна

    Была лишь дочерью Матфана,

    А муж ее был Иоким,

    И он был праведным, святым.

     

    И родилась у них Мария,

    Что стала матерью Миссии,

    А мы сегодня, как и водится,

    Зачатье встретим Богородицы.

     

    Я поздравляю Вас сейчас,

    В такой благословенный час,

    Сей день трудиться не велит,

    А Вас пусть Бог благословит!

  • 8

    Внемля молитвам супружеской пары,

    Им милость дарована небом была,

    Стал день зачатием праведной Анною

    Дочери, чтоб Богородицей стала она.

     

    В день Анны Святой в наши ладони

    Ангелы перья-снежинки роняют,

    И тем, кто ждет чуда и искренне верит

    Силою Анна святой помогает.

  • 9

    Поздравляю с Днём Анны. В этот чистый и светлый праздник, в день великого события и доброго начала хочу пожелать, чтобы жизнь шла в направлении счастья и блага, чтобы каждое деяние имело верный смысл и успешный венец, чтобы Господь в трудную минуту мог послать свою помощь, чтобы искренность и яркий свет души всегда помогали выбирать праведный путь.

  • 10

    В этот день ликует весь,

    Православный мир,

    Поздравляю — праздник сей,

    Нами свято чтим.

     

    Испокон любимей нет,

    Анны Пресвятой,

    Пожелаю в этот день,

    Веры неземной!

  • 11

    Поздравляю с Днём Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

    Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.

Именины (День Ангела) Федора: значение имени и поздравления

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