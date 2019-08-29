Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравления

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Имя Анна с иврита переводится как "храбрость", "сила", "благодать". В христианстве Анна – мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа (богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Поэтому имя Анна также переводят как "милость божья".

По своей натуре Анна хлопотунья. Словно птичка она без устали вьёт свое гнездышко, старается с одинаковым усердием и на работе, и дома. Ей свойственно жить не только своими, но и чужими заботами. Порой желание участвовать в жизни других превращает Анюту в безудержную сплетницу. Так или иначе, эта девушка стремится проявить себя как жертвенная натура. От того она часто жалостлива в ущерб себе и другим. Однако это не мешает оставаться ей аккуратной и внимательной.

Анна прямо излучает доброту. Это главное качество ее характера и проявляется оно с детства. Девочка с удовольствием ухаживает за домашними животными, представляет, что куклы – это ее младшие дети. Подрастая, она с готовностью помогает старшим, выручает их из затруднительных положений. Внутренняя энергия Анны выливается в веру, милосердие и понимания окружающих. Именно поэтому девушка способна на любовь к больному, пьющему или неудачнику. Причем о своем выборе девушка не пожалеет ни разу и будет безропотно нести свой крест, посвящая свою жизнь помощи несчастному. Анна способна вернуть человеку стремление жить, бороться и радоваться достигнутому. Все, что происходит вокруг, неизменно волнует Анну. Она всегда в центре событий.

Анна интроверт. Она редко поддается чужому влиянию. Памяти Анны может позавидовать каждый. По складу мышления девушка – аналитик. Она не пропускает даже незначительных событий, а благодаря привлекательности и обаянию легко склоняет людей на свою сторону.

Часто первый брак Анны распадается, что может надолго выбить девушку из колеи. Со своей стороны Анна всегда честна и предана мужу, но грубости, хамства и измен со стороны супруга простить не сможет. Развод и последующее одиночество для девушки с этим именем не всегда предпочтительнее обид. Чаще она замыкается в себе и ждет лучших времен.

Поздравления

В этот день случилось Анне

Богородицу зачать.

И отныне, в этот праздник,

Будем вас мы поздравлять.

Чтоб не знали вы печалей,

Не случалось с вами бед.

А по жизни достигали

Только всяческих побед.