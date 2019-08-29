Лето не хочет прощаться с нами: прогноз погоды на 29 августа

В Украине в четверг осадки не ожидаются, днем 23-28°, на западе и юге страны местами до +32.
"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных и Сумской областях днем 20-25°, на остальной территории днем 23-28°, на западе и юге страны местами до 32°", - говорится в сообщении.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В Киеве и области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура днем около 25°, на Киевщине днем 23-28°.
Ужгород – +29..+31,солнечно, без осадков
Львов – +29..+31, солнечно, без осадков
Ивано-Франковск – +29..+31, солнечно, без осадков
Тернополь – +29..+31, солнечно, без осадков
Черновцы – +29..+31, солнечно, без осадков
Хмельницкий – +28...+30, солнечно, без осадков
Луцк – +29..+31, солнечно, без осадков
Ровно – +28...+30, солнечно, без осадков
Житомир – +25...+27, солнечно, без осадков
Винница – +26...+28, солнечно, без осадков
Одесса – +29..+31, солнечно, без осадков
Николаев –+29..+31, солнечно, без осадков
Херсон – +27...+29, солнечно, без осадков
Симферополь – +28...+30, солнечно, без осадков
Кропивницкий – +25...+27, солнечно, без опадов
Черкассы – +25...+27, солнечно, без опадов
Чернигов – +23...+25, солнечно, без осадков
Сумы – +22...+24, солнечно, без осадков
Полтава – +24...+26, солнечно, без осадков
Днепр – +24...+26, солнечно, без осадков
Запорожье – +26...+28, солнечно, без осадков
Донецк – +22...+24, солнечно без осадков
Луганск – +21...+23, солнечно, без осадков
Харьков – +22...+24, солнечно, без осадков
Киев – +24..+26, солнечно, без осадков
Прогноз погоды на 29 августа
Согласно прогнозу на 30-31 августа, осадки не ожидаются, лишь днем 30 августа на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, в западных областях и на побережье морей 14-19°, 30 августа на Черниговщине, Сумщине и Луганщине ночью местами 6-8°; днем 25-30°, на Закарпатье до 33°.
В столичном регионе также осадки не прогнозируются. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 25-30°.
1- 2 сентября только на западе страны пройдет местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-17°; днем 25-31°.
На Киевщине 1- 2 сентября без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.