Лето не хочет прощаться с нами: прогноз погоды на 29 августа

Новости Украины:В четверг, 29 августа, жара спадет, но тепло останется, без осадков.

В Украине в четверг осадки не ожидаются, днем 23-28°, на западе и юге страны местами до +32.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных и Сумской областях днем 20-25°, на остальной территории днем 23-28°, на западе и юге страны местами до 32°", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киеве и области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура днем около 25°, на Киевщине днем 23-28°.

Ужгород – +29..+31,солнечно, без осадков

Львов – +29..+31, солнечно, без осадков

Ивано-Франковск – +29..+31, солнечно, без осадков

Тернополь – +29..+31, солнечно, без осадков

Черновцы – +29..+31, солнечно, без осадков

Хмельницкий – +28...+30, солнечно, без осадков

Луцк – +29..+31, солнечно, без осадков

Ровно – +28...+30, солнечно, без осадков

Житомир – +25...+27, солнечно, без осадков

Винница – +26...+28, солнечно, без осадков

Одесса – +29..+31, солнечно, без осадков

Николаев –+29..+31, солнечно, без осадков

Херсон – +27...+29, солнечно, без осадков

Симферополь – +28...+30, солнечно, без осадков

Кропивницкий – +25...+27, солнечно, без опадов

Черкассы – +25...+27, солнечно, без опадов

Чернигов – +23...+25, солнечно, без осадков

Сумы – +22...+24, солнечно, без осадков

Полтава – +24...+26, солнечно, без осадков

Днепр – +24...+26, солнечно, без осадков

Запорожье – +26...+28, солнечно, без осадков

Донецк – +22...+24, солнечно без осадков

Луганск – +21...+23, солнечно, без осадков

Харьков – +22...+24, солнечно, без осадков

Киев – +24..+26, солнечно, без осадков

Прогноз погоды на 29 августа

Согласно прогнозу на 30-31 августа, осадки не ожидаются, лишь днем 30 августа на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, в западных областях и на побережье морей 14-19°, 30 августа на Черниговщине, Сумщине и Луганщине ночью местами 6-8°; днем 25-30°, на Закарпатье до 33°.

В столичном регионе также осадки не прогнозируются. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 25-30°.

1- 2 сентября только на западе страны пройдет местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-17°; днем 25-31°.

На Киевщине 1- 2 сентября без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.