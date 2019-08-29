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Перевод Сенцова в СИЗО Москвы остается под вопросом

Перевод Сенцова в СИЗО Москвы остается под вопросом
10:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе не подтверждает информацию о переводе его подзащитного в СИЗО "Лефортово".

Защита осуждённого режиссёра Олега Сенцова пока не располагает какой-либо информацией о его доставке в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

"Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня", - написал в своём Telegram-канале руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Информация о том, что Сенцов переведен из колонии в Лабытнанги в Москву, появилась ранее в некоторых Telegram-каналах. Ранее некоторые российские СМИ также сообщали, что Сенцов включен в списки на обмен между РФ и Украиной.

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отрицает все обвинения.

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Москва, РФ, Политзаключенные, Олег Сенцов, дмитрий динзе, Лефортово.
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