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Чийгоз заявил, что Сенцов находится в СИЗО Москвы

Чийгоз заявил, что Сенцов находится в СИЗО Москвы
12:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Крымский режиссер Олег Сенцов сейчас находится в одном из СИЗО города Москвы.

"Да, Олег Сенцов в Лефортово. И по той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть .. Все вместе. Но это настолько предварительно, потому что я сам прошел этот путь и знаю, что изменения могут быть. Но принцип один, что они уже находятся, и этот вопрос поставлен на рельсы, и он все равно будет отработан, это так ", - сказал Чийгоз, комментируя журналистам заявление, распространенное в СМИ, о переводе Олега Сенцова в Москву.

Об этом журналистам заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.

На просьбу уточнить, когда именно должна состоится обмен, Чийгоз ответил: "Я знаю столько, столько я знаю".

Как сообщалось, крымского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги, на севере России. Кольченко находится в колонии города Копейск, на Урале.

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Москва, Заключенные, СИЗО, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз.
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