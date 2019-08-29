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"Талантом Ромы восхищаюсь": Сущенко написал письмо другу детства

"Талантом Ромы восхищаюсь": Сущенко написал письмо другу детства
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кроме письма, журналист прислал Владиславу Боечко и рисунок.

Незаконно заключенный журналист Укринформа Роман Сущенко прислал письмо и рисунок другу детства Владиславу Боечко, который проживает в Черкасской области.

Об этом сообщил сам адресат в Facebook, проиллюстрировав свой пост рисунком Романа.

"Сегодня получили письмо и рисунок из российской тюрьмы политзаключенного и друга нашей семьи Романа Сущенко. Талантом и выдержкой Ромы я восхищаюсь!", - отметил Боечко. Он рассказал, что с Романом они дружили с детства, жили в одном доме.

"Во дворе нас была целая компания, которая занималась спортом, мы гуляли на улице и общались с девушками. В доме вместе оборудовали комнату и зимой проводили в Конуре много времени. Рома, Славик и Гриша учились в единственной украиноязычной школе города номер 5. Рома был довольно сдержанным, но в душе большим романтиком. Всегда классно рисовал, писал веселые рассказы", - добавил Владислав Боечко.

Он вспомнил и о совместном увлечении - аквариумных рыбках, в котором Роман был настоящий профи. После школы все ребята поступили в институты, но продолжали дружить.

"Вся наша компания помнит о Роме: Руслан, Славик, Гриша, Андрей, Женя, Сергей передают ему привет. Сейчас с Ромой переписываемся и меня восхищает его сила духа и оптимизм... Долгое время ему запрещали рисовать и писать в неволе (как Т. Шевченко в XIX в.). Роман действительно герой нашего времени и нужно не забывать о мужественном черкасчанине и талантливом журналисте. Мы надеемся на возможный обмен и встречу с Ромой и его дружной семьей", - подчеркнул Владислав Боечко.

Перевод Сенцова в СИЗО Москвы остается под вопросом

Как сообщалось, Романа Сущенко в нарушение международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже".

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д. Утробино).

Сейчас Сущенко, вероятнее всего, доставлен в СИЗО "Лефортово" в Москве вместе с группой других украинских политических заключенных.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. Однако, в это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

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Журналист, Заключенный, Роман Сущенко, Владислав Боечко.
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