Мельников: Сущенко перевели в СИЗО Лефортово

Новости Украины:Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников подтвердил, что Романа Сущенко перевели в Лефортово.

Журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в России, сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. "Сущенко доставили в "Лефортово", - сказал он.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже".

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д. Утробино).

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией в районе Керченского пролива в конце ноября 2018 года.