Скачать
Четверг, 29.08.2019
Гончарук избран премьер-министром Украины: кто он
Гончарук избран премьер-министром Украины: кто он
Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва: онлайн-трансляция
Ровно 20 лет назад Шевченко забил дебютный гол за Милан (Видео)
Ровно 20 лет назад Шевченко забил дебютный гол за Милан (Видео)
"Танцы со звездами 2019": новый ведущий шоу (Видео)
"Танцы со звездами 2019": новый ведущий шоу

Мельников: Сущенко перевели в СИЗО Лефортово

Мельников: Сущенко перевели в СИЗО Лефортово
18:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников подтвердил, что Романа Сущенко перевели в Лефортово.

Журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в России, сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. "Сущенко доставили в "Лефортово", - сказал он.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже".

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

"Талантом Ромы восхищаюсь": Сущенко написал письмо другу детства

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д. Утробино).

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией в районе Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СИЗО, Журналист, СИЗО "Лефортово", Лефортово, Роман Сущенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас
02 Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках
03 Торжественное заседание новой Верховной Рады (Фото, Видео)
04 Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Названо имя первого вице-спикера Верховной Рады
Названо имя первого вице-спикера Верховной Рады
Слуги народа: чем запомнился первый день новой Верховной Рады (Фото)
Новая Верховная Рада: самое интересное (Фото)
Верховная Рада избрала вице-спикера
Верховная Рада избрала вице-спикера
Зачетный препод: голливудский актер будет преподавать в университете
Зачетный препод: голливудский актер будет преподавать в университете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь