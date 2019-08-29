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Пожар в "Токио Стар": семьи погибших получат компенсации

Пожар в "Токио Стар": семьи погибших получат компенсации
22:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Семьям погибших в гостинице "Токио Стар" выделили по сто тысяч.

Семьям погибших во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар", произошедшей в ночь на 17 августа, будет оказана материальная помощь в размере по 100 тысяч гривень.

Об этом заявил журналистам директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Областная государственная администрация окажет материальную помощь в объеме 100 тысяч гривень каждой из семей жертв пожара в гостинице «Токио Стар». Кроме того, компенсация в размере 50 тыс. гривень будет предоставлена тем жильцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр горбольницы №10 ", - отметил Радулов.

По его словам, такая помощь может быть оказана еще до конца текущей недели, согласно заявлениям членов семей погибших и пациентов ожогового центра. Родственники также должны предоставить определенные данные, подтверждающие степень родства с жертвами пожара.

В свою очередь, представитель жертв трагедии - юрист Артем Булгару заявил на пресс-конференции, что совладелец сгоревшего отеля Вадим Черный отказался предоставить какие-либо компенсации родственникам жертв пожара и самим жильцам, пострадавшим от огня.

Один из адвокатов бизнесмена Черного уточнил в ходе заседания Апелляционного суда Одесской области, который санкционировал арест подсудимого на период следствия, что Черный не считает себя виновником пожара на втором этаже гостиницы "Токио Стар".

Бизнесмен Черный не является бенефициарным владельцем или директором гостиницы, а помещения второго этажа принадлежат его деловому компаньону Сергею Дурачу, добавил адвокат Денис Пономаренко.

Апелляционный суд рассмотрел обжалование владельца "Токио Стар"

Как сообщалось, коллегия судей Апелляционного суда Одесской области под председательством Александра Толкаченко признала убедительными аргументы стороны обвинения, которая настаивает, что совладелец отеля Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Такое решение озвучил 28 августа судья Толкаченко. Коллегия судей Апелляционного суда постановила отменить решение суда первой инстанции в отношении подозреваемого Черного и выбрать относительно подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Полностью решение суда будет обнародовано 2 сентября, уточнил судья.

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Одесса, Пожар, Токио-Стар.
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