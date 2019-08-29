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Полицейские будут получать ежегодное пособие

Полицейские будут получать ежегодное пособие
22:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Полицейские будут получать соцпомощь как госслужащие.

Отныне полицейские будут получать две соцпомощи ежегодно.

Об этом сообщает пресс служба МВД в Facebook.

"Усилиями и по инициативе руководства МВД и НП 21.08.2019 Кабмин принял, а сегодня были опубликованы изменения в постановление, которым регулируется выплата социальной помощи полицейским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее была только одна - на оздоровление в размере должностного оклада, "который, как всем известно, значительно ниже уровня денежного довольствия (входят еще надбавки и премии)".

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"А вот уже с 2020 их будет две (как и у других госслужащих): на оздоровление - не менее должностного оклада и не больше размера денежного довольствия (одна зарплата), на решение социально-бытовых вопросов - в размере не более одного денежного довольствия (одна зарплата)", - уточнили в МВД.

Размеры помощи будут определяться исходя из имеющегося финансирования.

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Полиция, МВД, Госслужащие, Нацполиция.
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