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В МВД прокомментировали акцию протеста против Арсена Авакова

В МВД прокомментировали акцию протеста против Арсена Авакова
04:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В ответ на акцию под стенами Офиса президента в МВД привели ряд аргументов в пользу эффективности главы ведомства Авакова.

В Министерстве внутренних дел привели целый ряд аргументов в пользу эффективности главы ведомства Арсена Авакова в ответ на акцию протеста против него, которую 28 августа устроили возле Офиса президента. Об этом заявил в комментарии Громадському пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

Следовательно, ведомство соглашается с некоторыми упреками в свою сторону, в частности относительно нераскрытого убийства Павла Шеремета, нападений на активистов и случаев применения силы против митингующих. Например, относительно расследования нападения на Екатерину Гандзюк в МВД признают ошибку, когда сначала правоохранители задержали невиновного человека. Однако в целом ведомство считает свою работу эффективной.

Одним из главных достижений в МВД считают "деполитизацию" ведомства, в частности проведение честных и независимых выборов парламента и президента, во время которых правоохранители не помогали ни одной из политических сил.

В министерстве считают, что Аваков - "гарант баланса во власти и отсутствия ее монополизации".

Также в МВД положительно оценивают проводимые реформы, но одновременно делают акцент на незавершенности процесса, потому что "среднесрочная стратегия развития системы МВД рассчитана до 2020 года". Как подтверждение эффективности в ведомстве приводят данные социологических опросов, которые свидетельствуют о росте уровня доверия к ведомствам из системы МВД, в частности - Погранслужбе, ГСЧС, патрульной полиции, Нацполиции.

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Относительно самих акций протеста в МВД отмечают на внедрении "скандинавской модели", которая предполагает воздержание от применения силы "до начала очевидных и грубых нарушений". Случаи применения силы в ведомстве считают одиночными и заявляют о "нулевой терпимости к нарушителям в своих рядах".

Возле Офиса президента устроили митинг

Среди своих достижений в МВД назвали реформу уголовной полиции, в частности борьбу с ворами в законе, наркомафией, создание новых подразделений, таких как КОРД, наращивание боевых возможностей пограничников и Нацгвардии, реформирование сервисных центров МВД на замену "коррумпированным МРЭО", а также реформирование Погранслужбы и Миграционной службы, в частности подсоединение ГНСУ в базу Интерпола.

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МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет, Нацполиция.
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