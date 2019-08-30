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Волкер: Поздравляю Гончарука, Пристайко и новое правительство Украины

Волкер: Поздравляю Гончарука, Пристайко и новое правительство Украины
01:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Курт Волкер поздравил новое правительство Украины.

Спецпредставитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер поздравил с назначением премьер-министра, главу МИД и правительство Украины. А также подчеркнул, что США поддерживают Украину в реализации реформ и восстановлении ее территориальной целостности.

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Поздравляю премьер-министра (Алексея - ред.) Гончарука и министра иностранных дел (Вадима - ред.) Пристайко, а также весь состав правительства Украины», - написал Волкер.

Спецпредставитель по вопросам украинских переговоров добавил, что США стоят плечом к плечу с новым правительством на пути продвижения реформ и в стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности Украины.

Напоминаем, 29 августа 2019 года в Украине назначено новое правительство. Его возглавил Алексей Гончарук. Министром иностранных дел назначен Вадим Пристайко.

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Украина, Правительство, США, Кабмин, Пристайко, Алексей Гончарук, Курт Волкер.
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