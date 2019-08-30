Сразу в больницу: официальной встречи украинских пленных в аэропорту не будет

Новости Украины:В то же время официального подтверждения данной информации пока нет.

Официальной встречи удерживаемых Россией украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на источник в командовании Вооруженных сил Украины.

О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили родные моряков. Из официальных и независимых источников подтверждения данной информации нет. После предыдущих передач удерживаемых Россией украинцев их обследовали и лечили в "Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами Украины.

Напомним, ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными с Россией состоялся и украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух, Гриб, возвращаются в Украину.

Сейчас в аэропорту собрались журналисты. Официальной информации о прибытии пленных в аэропорт пока нет. Однако родственникам военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

В то же время в Офисе президента Украины заявили, что процесс переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.