Новости Украины:В изоляторе "Лефортово" есть только 6 кабинетов для встреч с подзащитными, поэтому каждое утро проходит жеребьевка между адвокатами.

Арестованных украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово".

Об этом "МБХ медиа" рассказал адвокат Николая Карпюка Илья Новиков.

"Я не участвовал в жеребьевке на посещение Карпюка, поскольку, по моим данным, моего подзащитного уже увезли. И там такая ситуация общая по всем арестованным", — сказал адвокат.Новиков также защищает командира малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Романа Мокряка.

В изоляторе "Лефортово" есть только 6 кабинетов для встреч с подзащитными, поэтому каждое утро проходит жеребьевка между адвокатами. Адвокат Василия Сороки Сергей Бадамшин не подтвердил информацию о том, что украинских моряков уже вывезли из СИЗО "Лефортово". "Подтвердить слова Новикова не могу. Официальной информации нет", - сказал он.

21 августа в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба. 29 августа стало известно, что в "Лефортово" этапировали Олега Сенцова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, избранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз допустил, что незаконно осужденные в РФ украинские политзаключенные вернутся в Украину 30 августа.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который получил гражданство Украины, заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен пленными между Украиной и Россией. "Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!", - написал он в Facebook.

В комментариях Пономарев добавил, что, по его информации, обмен состоится ночью. Сегодня, 30 августа, Крым.Реалии сообщили, что незаконно захваченные в плен Россией в районе Керченского пролива украинские моряки самолетом уже доставлены в Киев в рамках российско-украинского обмена.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается. "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - отметили в ОПУ.