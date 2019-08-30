Адвокат моряков Рыбин: Никто никуда не летит (Видео)

Новости Украины:Валентин Рыбин призвал не вестись на фейки и заявил, что самолет с украинскими моряками не летит на родину.

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин утверждает, что самолеты с удерживаемыми лицами в России и Украине еще не вылетели для обмена.

Об этом Валентин Рыбин заявил в своем видеобращении на странице в Фейсбуке.

"По состоянию на сегодня, на 9 часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся, кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания", - сказал Рыбин.

Напомним, у Зеленского заявили, информация о завершении обмена пленными не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией. Об этом он заявил в аэропорту "Киев", где собрались журналисты в ожидании обмена, сообщает "Громадське".

Ранее, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен был приземлится еще в пять утра в Киеве.