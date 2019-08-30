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Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе

Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе
12:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В спецблок Бутырского изолятора украинский режиссер был помещен вчера.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, все еще находится в Бутырском изоляторе.

Об этом сообщил "Интерфаксу" (Interrfax.ru) источник, знакомый с ситуацией.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", - сказал собеседник агентства.

Касаясь путаницы и противоречивых сведений с местом пребывания одной из главных фигур обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, в частности, информации о том, что он находится в СИЗО "Лефортово", источник пояснил: "Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других".

В ходе первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшегося по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в "нормандском формате".

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обменялась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово"

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. До последнего времени речи о включении его в обмен заключенными между РФ и Украины не шло, но 29 августа стало известно, что Сенцова доставили в Москву и поместили в СИЗО-2.

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СИЗО, Владимир Путин, Заключенный, Владимир Зеленский, Олег Сенцов, Бутырский изолятор.
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