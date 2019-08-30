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Не для Украины: модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания (Фото)

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Не для Украины: модернизированный БТР-50 успешно прошел испытания (Фото)
13:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Укроборонпром

Новости Украины:Обновленная боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь.

Государственное предприятие "Завод имени Малышева" провело очередное испытание модернизированного БТР-50, во время которого боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Усовершенствованный БТР-50 оснащен новым украинским двигателем ЗТД-2 мощностью 400 лошадиных сил, который заменил устаревший В-6 мощностью 240 лошадиных сил. Машина также получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота и доработанные узлы ходовой части", - сказано в сообщении.

Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирования на пересеченной местности и огневые испытания, добавили в госконцерне.

Как сообщил генеральный директор завода Александр Чурсин, в Украине этот бронетранспортер не находится на вооружении, но во многих армиях мира, особенно в азиатских и африканских регионах, он успешно эксплуатируется. Поэтому предприятие может предложить новинку иностранным государствам.

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БТР-50 – гусеничный бронетранспортер, разработанный в 50-х годах XX столетия. Он предназначен для транспортировки до 20 бойцов и военных грузов массой до 2000 кг.

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Армия, БТР, Танки, Укроборонпром, ВСУ, БТР-50.
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