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Корь забрала жизнь пятилетнего ребенка

Корь забрала жизнь пятилетнего ребенка
13:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Украине от кори умер ребенок с противопоказаниями к прививке.

От кори умер 5-летний мальчик, который не был вакцинирован в связи с противопоказаниями.

Как сообщили в пресс-службе Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

ЦОС напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний, а также призывает регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори.

С начала этого года, по состоянию на 16 августа, в Украине заболели корью 27 тыс. 039 взрослых и 30 тыс. 262 ребенка, умерли от осложнений 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 115 тыс. человек, 39 из них умерли.

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В Минздраве напомнили, что временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах, а с началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей.

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МОЗ, Корь, Заболевание, Прививка.
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