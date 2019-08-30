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В Киеве почтят память погибших возле Рады нацгвардейцев - МВД

В Киеве почтят память погибших возле Рады нацгвардейцев - МВД
15:57 Сегодня Телеграф Фото: НГУ

Новости Украины:Министерство внутренних дел анонсировало проведение чествования военнослужащих Нацгвардии, погибших от взрыва гранаты 31 августа 2015 года.

МВД почтит память четырех военнослужащих Нацгвардии, погибших во время несения службы возле Верховной Рады Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"В субботу, 31 августа, почтят память гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко, погибших при исполнении служебного задания по охране общественного порядка. Тогда у военнослужащих бросили боевую гранату. К сожалению, от взрыва погибли четыре гвардейцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с родителями гвардейцы почтят память погибших коллег минутой молчания и возложением цветов к монументные доски, размещенной на здании Верховной Рады.

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Мероприятие начнется в 10:00 на площади Конституции возле Верховной Рады Украины.

Также сообщается, что после мероприятия, присутствующие отправятся на Соломенская площадь, где возложат цветы к Мемориалу "Мужества, Верности, Героизму работников МВД Украины" и мемориальных плит, где увековечены имена погибших правоохранителей.

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МВД, Нацгвардия, НГУ.
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