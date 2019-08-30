Владельцам "евроблях" могут вновь пойти на встречу

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Рада законопроект, который предусматривает отсрочку штрафов на 90 дней.

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 1030 предусматривает отсрочку еще на 90 дней штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту № 1030, сообщается на сайте парламента.

"Проектом Закона предлагается продлить на 90 дней срок вступления в силу отдельных положений законодательных актов Украины, которыми предусмотрена усиленная ответственность за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита через территорию Украины", - говорится в документе.

Соответствующий законопроект внес Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, депутаты уже откладывали на 3 месяца, до 22 августа, введение штрафов для владельцев авто на еврономерах.

8 ноября 2018 года Верховная Рада приняла законы, устанавливающие льготный срок (временный) растаможки автомобилей и усиливающие ответственность граждан за использование автомобилей с еврономерами.

За управление нерастаможенным автомобилем с иностранной регистрацией предусмотрен штраф до 170 тыс. грн.