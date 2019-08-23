"Евробляхи" продолжают спокойно колесить по Закарпатью

Новости Украины:Полиция Закарпатья пока не получила доступа до базы данных нерастаможенных авто.

Патрульные полицейские пока не получили доступ к базе данных таможни по нерастаможенным авто, поэтому на дорогах области полицейские останавливают автомобили с иностранной регистрацией только в случаях нарушения ПДД. Об сообщила пресс-секретарь Патрульной полиции в Закарпатской области Маруся Туряница.

"По состоянию на 23 августа закарпатские патрульные еще не получили доступ к базе данных таможни относительно нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации поэтому патрульные полицейские не останавливают такие автомобили, кроме случаев, предусмотренных нарушением правил дорожного движения", - сказала Туряница.

Согласно действующему законодательству, 22 августа вступили в силу штрафные санкции за превышение срока пребывания на территории Украины нерастаможенных автомобилей (до 170 тысяч гривень или конфискация транспортного средства по решению суда).

Как сообщалось ранее, фискальная служба растаможила за последние полгода 107,6 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму 7,7 млрд грн.