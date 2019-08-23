Скачать
Пятница, 23.08.2019
Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения
Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
На что способны бактерии: проблема соленой почвы решена
На что способны бактерии: проблема соленой почвы решена

"Евробляхи" продолжают спокойно колесить по Закарпатью

"Евробляхи" продолжают спокойно колесить по Закарпатью
17:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция Закарпатья пока не получила доступа до базы данных нерастаможенных авто.

Патрульные полицейские пока не получили доступ к базе данных таможни по нерастаможенным авто, поэтому на дорогах области полицейские останавливают автомобили с иностранной регистрацией только в случаях нарушения ПДД. Об сообщила пресс-секретарь Патрульной полиции в Закарпатской области Маруся Туряница.

"По состоянию на 23 августа закарпатские патрульные еще не получили доступ к базе данных таможни относительно нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации поэтому патрульные полицейские не останавливают такие автомобили, кроме случаев, предусмотренных нарушением правил дорожного движения", - сказала Туряница.

Согласно действующему законодательству, 22 августа вступили в силу штрафные санкции за превышение срока пребывания на территории Украины нерастаможенных автомобилей (до 170 тысяч гривень или конфискация транспортного средства по решению суда).

В Запорожье "евробляхи" устроили автопробег против штрафов

Как сообщалось ранее, фискальная служба растаможила за последние полгода 107,6 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму 7,7 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Штрафы, Евробляхи, Закрпатье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча
02 Названа главная причина женского долголетия
03 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
04 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Кличко встретился с президентом Группы ВБ: что осуждали
Кличко встретился с президентом Группы ВБ: что осуждали
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале
Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь