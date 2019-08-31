Обыски в НОТУ вызвали обеспокоенность ОБСЕ

Новости Украины:Арлем Дезир: Меня волнует сегодняшний обыск в офисе НОТУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил об обеспокоенности в связи с проведением обысков в офисе и жилье сотрудников ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ).

Об этом он написал в соцсети Twitter.

«Меня волнует сегодняшний обыск в офисе НОТУ и жилье менеджеров вещателя, в частности Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественных средств массовой информации», - отметил Дезир.

Напоминаем, сегодня, 30 августа, в Государственном бюро расследований заявили об обысках в помещении ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

«Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства о возможных противоправных действиях должностных лиц ОАО « НОТУ», а именно - злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц», - говорится в сообщении ГБР.

В ГБР заверили, что обыски никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании.

На официальном сайте «Общественного» сообщалось, что обыски прошли также в жилье сотрудников, в частности председателя правления телерадиокомпании Зураба Аласании.