Скачать
Суббота, 31.08.2019
Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Россия сообщила о прекращении огня в Идлибе
Россия сообщила о прекращении огня в Идлибе
Григорчук: Побывать на Олд Траффорд - уже большое событие для нас
Григорчук: Побывать на Олд Траффорд - уже большое событие для нас
Древнее глобальное потепление связали с движением Земли по более вытянутой орбите
Древнее глобальное потепление связали с движением Земли по более вытянутой орбите

Обыски в НОТУ вызвали обеспокоенность ОБСЕ

Обыски в НОТУ вызвали обеспокоенность ОБСЕ
01:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Арлем Дезир: Меня волнует сегодняшний обыск в офисе НОТУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил об обеспокоенности в связи с проведением обысков в офисе и жилье сотрудников ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ).

Об этом он написал в соцсети Twitter.

«Меня волнует сегодняшний обыск в офисе НОТУ и жилье менеджеров вещателя, в частности Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественных средств массовой информации», - отметил Дезир.

Напоминаем, сегодня, 30 августа, в Государственном бюро расследований заявили об обысках в помещении ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

«Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства о возможных противоправных действиях должностных лиц ОАО « НОТУ», а именно - злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц», - говорится в сообщении ГБР.

В ГБР заверили, что обыски никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании.

На официальном сайте «Общественного» сообщалось, что обыски прошли также в жилье сотрудников, в частности председателя правления телерадиокомпании Зураба Аласании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Обыск, ГБР, Общественный, Арлем Дезир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Танцы со звездами 2019": названа постоянная ведущая шоу
02 Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной - Гончарук
03 Зеленский предложил внести изменения в закон "О Национальной гвардии Украины"
04 Макс Барских провожает лето невероятно нежной песней: премьера трека (Видео)
05 Избрание нового правительства повлияло на рост еврооблигаций Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил 16 глав РГА Днепропетровщины
Зеленский уволил 16 глав РГА Днепропетровщины
Обыски в НОТУ вызвали обеспокоенность ОБСЕ
Обыски в НОТУ вызвали обеспокоенность ОБСЕ
На Донетчине директор предприятия поставлял газ в &quot;ДНР&quot;
На Донетчине директор предприятия поставлял газ в "ДНР"
&quot;Я Міліонер&quot;: Dzidzio выпустил новый зажигательный клип (Видео)
"Я Міліонер": Dzidzio выпустил новый зажигательный клип (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь