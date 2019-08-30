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СБУ проводит обыски в офисе "Общественного"

СБУ проводит обыски в офисе "Общественного"
11:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:В ГБР подтвердили факт обысков и в квартире председателя правления НСТУ Зураба Аласании.

Государственное бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании. Эту информацию подтвердили в пресс-центре СБУ.

"Действительно, проходят (обыски - ред.), по поводу чего - это вопрос к ГБР", - сказали в пресс-центре.

Ранее СМИ сообщили, что в офисе "Общественного телевидения" в Киеве проходят обыски. Кроме того, по данным СМИ, обыски проводятся и по месту жительства нескольких руководителей "Общественного", в частности дома у председателя правления НСТУ Зураба Аласании. Сам Аласания в настоящее время не отвечает на звонки.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада поддержала назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

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СБУ, ГБР, Зураб Аласания, Обыски, НСТУ.
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