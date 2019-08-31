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ГПУ: США ответили Украине на вопрос о сотрудничестве

ГПУ: США ответили Украине на вопрос о сотрудничестве
05:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк: В Украине ожидают сотрудничества с Минюстом США.

В отделе спецрасследований украинской генпрокуратуры ожидают сотрудничество с Минюстом США по делу о "черной бухгалтерии" Януковича, а также о растрате украинского бюджета в 2012 году.

Об этом "Голосу Америки" сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Впрочем, по его словам, в США пообещали дать ответ после завершения суда над бывшим юристом Белого дома Грегом Крейгом, который до сих пор продолжается.

"В Минюсте США нам ответили, что пока идут судебные процессы в Америке, то наши поручения, связанные с расследованием в отношении господина Крейга, не могут быть выполнены, и о результатах нам сообщат дополнительно", - сказал украинский спецпрокурор.

Горбатюк добавил, что в Украине ожидают сотрудничества с Минюстом США уже после окончания судебного процесса.

"Конечно, позиция высказана. Долгое время мы просто не знали, что происходит, просто не было ответа. Теперь есть понимание того, когда нам ждать содействия", - говорит он.

Ожидается, что судебный процесс над Крейгом должен закончиться в ближайшие недели.

Сейчас отдел спецрасследований украинской генпрокуратуры расследует растрату средств Министерства юстиции в 2012 году. Речь идет об оплате отчета о суде над Юлией Тимошенко, который подготовила американская юридическая фирма Skadden. В украинский суд направлено дело против бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, его заместителя и главного бухгалтера

"Для того чтобы дать правовую оценку участникам использования этих средств, в том числе с американской стороны, для нас важно получить документы. И допросить, в частности, представителей юридической фирмы Skadden, Пола Манафорта", - сказал Горбатюк.

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В качестве свидетеля по этому делу Генпрокуратура вызвала на допрос Виктора Пинчука. Согласно свидетельствам, он заплатил за работу над отчетом о Тимошенко более 4,5 долларов. Пинчук должен был появиться на допросе 27 августа, однако, по словам спецпрокурора, в Генпрокуратуру не пришел.

"Виктор Пинчук прислал сообщение, извинился и сказал, что не может появиться в связи с пребыванием за границей. Мы ожидаем, что он придет на допрос после этого. Адвокаты уже связались с нами, чтобы согласовать дату допроса", - сказал Горбатюк

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Украина, Янукович, США, Сотрудничество, Минюст США.
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