Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета

В Украине в субботу осадков не ожидается, температура ночью 10-15°, днем 26-31°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на Закарпатье и побережье морей 16-19°; днем 26-31°, на севере Левобережья 22-25°", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на воскресенье, 31 августа, по Украине:
- Ужгород – +29...+31, переменная облачность
- Львов – +28...+30, переменная облачность
- Ивано-Франковск – +27...+29, переменная облачность
- Тернополь – +28...+30, переменная облачность
- Черновцы – +27...+29, переменная облачность
- Хмельницкий – +28...+30, переменная облачность
- Луцк – +28...+30, переменная облачность
- Ровно – +28...+30, переменная облачность
- Житомир – +28...+30, переменная облачность
- Винница – +28...+30, переменная облачность
- Одесса – +26...+28, переменная облачность
- Николаев – +28...+30, переменная облачность
- Херсон – +28...+30, переменная облачность
- Симферополь – +27...+29 переменная облачность
- Кропивницкий – +27...+29, переменная облачность
- Черкассы – +27...+29, переменная облачность
- Чернигов – +26...+28, переменная облачность
- Сумы – +22...+24, переменная облачность
- Полтава – +27...+29, переменная облачность
- Днепр – +27...+29, переменная облачность
- Запорожье – +27...+29, переменная облачность
- Донецк – +27...+29, переменная облачность
- Луганск – +27...+29, переменная облачность
- Харьков – +26...+28, переменная облачность
- Киев – +27..+29, переменная облачность
В Киеве и области 31 августа без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 13-15°, днем 28-30°, на Киевщине ночью 10-15°, днем 26-31°.
Прогноз погоды на 1-2 сентября:
1-2 сентября в Украине осадков не ожидается, только в Киевской и Черниговской областях днем в воскресенье отдельные небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на Закарпатье до 33°.
На Киевщине 1-2 сентября без осадков, только днем в воскресенье местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.