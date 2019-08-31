Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета

Новости Украины:Синоптики прогнозируют 30-градусную жару еще минимум на десять дней.

В Украине в субботу осадков не ожидается, температура ночью 10-15°, днем 26-31°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на Закарпатье и побережье морей 16-19°; днем 26-31°, на севере Левобережья 22-25°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на воскресенье, 31 августа, по Украине:

Ужгород – +29...+31, переменная облачность

Львов – +28...+30, переменная облачность

Ивано-Франковск – +27...+29, переменная облачность

Тернополь – +28...+30, переменная облачность

Черновцы – +27...+29, переменная облачность

Хмельницкий – +28...+30, переменная облачность

Луцк – +28...+30, переменная облачность

Ровно – +28...+30, переменная облачность

Житомир – +28...+30, переменная облачность

Винница – +28...+30, переменная облачность

Одесса – +26...+28, переменная облачность

Николаев – +28...+30, переменная облачность

Херсон – +28...+30, переменная облачность

Симферополь – +27...+29 переменная облачность

Кропивницкий – +27...+29, переменная облачность

Черкассы – +27...+29, переменная облачность

Чернигов – +26...+28, переменная облачность

Сумы – +22...+24, переменная облачность

Полтава – +27...+29, переменная облачность

Днепр – +27...+29, переменная облачность

Запорожье – +27...+29, переменная облачность

Донецк – +27...+29, переменная облачность

Луганск – +27...+29, переменная облачность

Харьков – +26...+28, переменная облачность

Киев – +27..+29, переменная облачность

В Киеве и области 31 августа без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 13-15°, днем 28-30°, на Киевщине ночью 10-15°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на 1-2 сентября:

1-2 сентября в Украине осадков не ожидается, только в Киевской и Черниговской областях днем в воскресенье отдельные небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на Закарпатье до 33°.

На Киевщине 1-2 сентября без осадков, только днем в воскресенье местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.