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Суббота, 31.08.2019
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Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета

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Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
08:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Синоптики прогнозируют 30-градусную жару еще минимум на десять дней.

В Украине в субботу осадков не ожидается, температура ночью 10-15°, днем 26-31°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на Закарпатье и побережье морей 16-19°; днем 26-31°, на севере Левобережья 22-25°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на воскресенье, 31 августа, по Украине:

  • Ужгород – +29...+31, переменная облачность
  • Львов – +28...+30, переменная облачность
  • Ивано-Франковск – +27...+29, переменная облачность
  • Тернополь – +28...+30, переменная облачность
  • Черновцы – +27...+29, переменная облачность
  • Хмельницкий – +28...+30, переменная облачность
  • Луцк – +28...+30, переменная облачность
  • Ровно – +28...+30, переменная облачность
  • Житомир – +28...+30, переменная облачность
  • Винница – +28...+30, переменная облачность
  • Одесса – +26...+28, переменная облачность
  • Николаев – +28...+30, переменная облачность
  • Херсон – +28...+30, переменная облачность
  • Симферополь – +27...+29 переменная облачность
  • Кропивницкий – +27...+29, переменная облачность
  • Черкассы – +27...+29, переменная облачность
  • Чернигов – +26...+28, переменная облачность
  • Сумы – +22...+24, переменная облачность
  • Полтава – +27...+29, переменная облачность
  • Днепр – +27...+29, переменная облачность
  • Запорожье – +27...+29, переменная облачность
  • Донецк – +27...+29, переменная облачность
  • Луганск – +27...+29, переменная облачность
  • Харьков – +26...+28, переменная облачность
  • Киев – +27..+29, переменная облачность

В Киеве и области 31 августа без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 13-15°, днем 28-30°, на Киевщине ночью 10-15°, днем 26-31°.

Приметы и обряды на 31 августа - День Лавра и Флора

Прогноз погоды на 1-2 сентября:

1-2 сентября в Украине осадков не ожидается, только в Киевской и Черниговской областях днем в воскресенье отдельные небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на Закарпатье до 33°.

На Киевщине 1-2 сентября без осадков, только днем в воскресенье местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

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Погода, Жара, Солнце, Укргидрометцентр, Август, Прогноз погоды, 31 августа.
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