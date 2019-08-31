Одесса готовится к Маршу равенства

Новости Украины:Частники марша равенства и его противники, начали собираться в центре Одессы.

В центре Одессы собираются участники, сторонники и противники Марша равенства. Вскоре на Приморском бульваре в Одессе должен состояться традиционный Марш равенства, инициированный ЛГБТ-сообществом.

До его начала место проведения оцепила полиция, дабы не допустить возможных столкновений сторон.

По заранее согласованному с правоохранителями плану участники шествия должны были собраться в Греческом парке (на нижней "террасе" бульвара), а затем, с 9.00, пройти маршем от Потемкинской лестницы, по Приморскому бульвару к зданию мэрии, откуда - до пересечений улиц Пушкинской и Дерибасовской.

Однако утром Греческий парк оказался заблокирован якобы строителями, вход в него –загорожен мощными балками. Через определенное время проход освободили.

По словам организаторов Марша равенства, подобное шествие проводиться в Одессе в четвертый раз.

"Это правозащитное мероприятие, направленное на привлечение внимания жителей города и гостей к той дискриминации, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества", — сказала руководитель оргкомитета "Одесса Прайд" Анна Леонова.

В шествии примут участие порядка 300 человек из различных уголков страны, а также 50 представителей международных организаций, сотрудники посольств.

Одновременно на Приморском бульваре, со всех сторон перекрытом правоохранителей и автотехникой, собрались представители некоторых радикальных организаций. Они держат плакаты в защиту традиционных семейных ценностей, то и дело стремятся "задеть" участников марша. Пока обстановка спокойная, все готовятся к началу шествия.