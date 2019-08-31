Скачать
Суббота, 31.08.2019
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Раньше уровень моря был выше: исследование
Раньше уровень моря был выше: исследование

Хомчак поздравил воинов-авиаторов и работников авиационной отрасли Украины

Хомчак поздравил воинов-авиаторов и работников авиационной отрасли Украины
15:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Хомчак отметил мужество и героизм военных летчиков в день авиатора

Авиация всех компонентов ВСУ четко и качественно выполняет задачи по назначению в любых условиях.

Об этом, поздравляя военнослужащих с Днем авиации, сказал начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Сегодня авиация всех компонентов Вооруженных Сил Украины четко и качественно выполняет задачи по назначению в любых условиях. Подтверждением этого является исключительное мужество и невиданный героизм, проявленные летчиками при отражении российской вооруженной агрессии, эффективное несение боевого дежурства и высокий уровень проведения других мероприятий в системе защиты территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - отметил он.

Авиация МВД доставила членов ЦИК на проблемный избирательный округ на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех воинов-авиаторов и работников авиационной отрасли Украины за самоотверженное выполнение служебных обязанностей и высокую гражданскую позицию и пожелал им "крепкого здоровья, благополучия и новых свершений".

Хомчак представил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Генерал-лейтенант Хомчак стал начальником Генштаба ВСУ 21 мая 2019 года после того, как Президент Зеленский подписал приказ об увольнении его предшественника Виктора Муженко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Авиация, ВСУ, Главнокомандующий ВСУ, Руслан Хомчак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
04 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
05 "Танцы со звездами 2019": названа постоянная ведущая шоу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
&quot;Мы просто поговорили&quot;: Коломойский - о встрече с Порошенко
Коломойский - о встрече с Порошенко
Зеленский предлагает внести изменения в работу НАПК
Зеленский предлагает внести изменения в работу НАПК
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь