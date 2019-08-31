Хомчак поздравил воинов-авиаторов и работников авиационной отрасли Украины

Новости Украины:Хомчак отметил мужество и героизм военных летчиков в день авиатора

Авиация всех компонентов ВСУ четко и качественно выполняет задачи по назначению в любых условиях.

Об этом, поздравляя военнослужащих с Днем авиации, сказал начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Сегодня авиация всех компонентов Вооруженных Сил Украины четко и качественно выполняет задачи по назначению в любых условиях. Подтверждением этого является исключительное мужество и невиданный героизм, проявленные летчиками при отражении российской вооруженной агрессии, эффективное несение боевого дежурства и высокий уровень проведения других мероприятий в системе защиты территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - отметил он.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех воинов-авиаторов и работников авиационной отрасли Украины за самоотверженное выполнение служебных обязанностей и высокую гражданскую позицию и пожелал им "крепкого здоровья, благополучия и новых свершений".

Генерал-лейтенант Хомчак стал начальником Генштаба ВСУ 21 мая 2019 года после того, как Президент Зеленский подписал приказ об увольнении его предшественника Виктора Муженко.