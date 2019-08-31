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Житель Запорожья сядет в тюрьму за шпионаж

Житель Запорожья сядет в тюрьму за шпионаж
17:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ

Новости Украины:Российского агента приговорили к 9 годам лишения свободы.

К 9 годам лишения свободы приговорен агент российской военной разведки, работавший на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира", а также был материально заинтересован", - отметили в СБУ.

Там сообщили, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в Запорожском регионе.

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"Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма. Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения", - сообщают в СБУ.

Отмечается, что Шевченковский районный суд города Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

"Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности, которое было передано в суд для вынесения приговора", - информируют в СБУ.

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Украина, Россия, Суд, Укроборонпром, Шпионаж.
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